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Ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 5,4 процента

Ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 5,4 процента

Партнер рубрики:
Kochy
12 августа
09:01
124
Процентная ставка по недавно выданным ипотечным кредитам выросла до 5,4% в июле с 5% в июне. Таким образом, средняя ставка является самой высокой с середины 2010 года. Чешские банки предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 11,9 млрд крон — на треть меньше, чем в июне. В годовом исчислении снижение ускорилось до 73%.

Ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 5,4 процента

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. 

«Ипотека сейчас дорогая из-за высоких рыночных процентных ставок. Это связано со спросом на ипотечное кредитование и объемом вновь выданных ипотечных кредитов на всем рынке, который в последнее время в годовом исчислении упал почти на две трети. Мы можем ожидать, что подобная ситуация сохранится до конца этого года, и рынок ипотечного кредитования оживится в тот момент, когда рыночные процентные ставки будут более существенно снижаться», — сказал экономист Moneta Money Bank Петр Гапко.

Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов (без рефинансирования) в июле сократился на 5,9 млрд крон — до 9,8 млрд крон. Это самый слабый объем с начала 2016 года. Объем рефинансированных кредитов (внутренних или из другого учреждения) в июле составил 2,05 млрд крон. Количество вновь выданных ипотечных кредитов уменьшилось на треть — до 3 266, при этом среднее количество в первом полугодии этого года вдвое превысило прошлогодние 9 500. В первом полугодии этого года объем и количество выданных ипотечных кредитов было на 40% ниже по сравнению с прошлым годом.

Рост ставок в месячном исчислении несколько ускорился в июле и стал вторым по силе с начала прошлого года, когда ставки по ипотечным кредитам начали постепенно расти. Ставки в в настоящее время чаще всего колеблются в относительно широком диапазоне от 6% до 7% в зависимости от параметров ипотечного кредита. Однако в последний период их прежний рост в значительной степени прекратился.

«Если не будет дальнейшей эскалации проблем с поставками газа или продуктов питания, то инфляция, процентные ставки ЧНБ, а значит, и процентные ставки по новым ипотечным кредитам должны быть близки к своему пику на данный момент. В ближайшие месяцы, более вероятно, что ставки предложения по ипотечным кредитам снизятся, хотя и незначительно», — считает аналитик Česká spořitelna Михал Скоржепа.

Источник: ceskenoviny.cz



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