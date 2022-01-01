Новые жилые кварталы в Праге появятся на Жижкове, Смихове и в Голешовицах

Продолжаем публиковать обзоры крупных проектов жилой застройки в Праге. Ранее был представлен проект нового пражского комплекса на границе районов Чаковице и Летняны.

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Бывшая товарная станция Жижков (NNŽ; Прага 3)

Согласно градостроительному исследованию, в ближайших окрестностях NNŽ в течение 20 лет должны быть построены квартиры для 20 000 жителей. Здесь планируют свои проекты девелоперские компании Central Group, Sekyra Group и Penta Real Estate.

Central Group намерена построить жилой район с общественным парком и пешеходной зоной — Parková čtvrť. Строительство началось в феврале этого года. В проекте с предполагаемыми инвестиционными затратами в 20 миллиардов крон компания в течение десяти лет хочет построить 2 500 квартир, детский сад и парк. Новый район будет создан в северной части бывшего NNŽ. По данным застройщика, это самый большой новый жилой район в Чехии, который будет построен на так называемом браунфилде.

Sekyra Group построит современный многофункциональный район Žižkov City с офисными, коммерческими и жилыми зданиями в южной части территории. Как сообщается на сайте компании, Sekyra Group сотрудничает с Penta и Central Group. Территория имеет общую площадь 30 га. Ожидается, что в ближайшие годы здесь будет построено около 7 500 новых квартир, за 3 000 из которых отвечает Sekyra Group. В районе посадят много зелени и создадут различные удобства для жителей.

Обширная железнодорожная станция в стиле функционализма является памятником культуры и должна быть сохранена. Согласно предварительным планам, в ней разместятся начальная школа и резиденция Национального киноархива.

Жижков (Прага 3)

Помимо NNŽ, на Жижкове есть ряд других крупных жилищных проектов. Девелопер Central Group готовит проект Nové Žižkov Center на месте бывшего офиса телекоммуникационной компании Telecom. Изначально планировали построить около 1 000 квартир, но сейчас проект ожидает доработки. Рядом уже построены дома в рамках проекта Central Park на 547 квартир и Garden Towers на 700 квартир. В районе Яров Central Group планирует построить новый квартал с более чем тысячей квартир на бывшей производственно-складской территории.

Богдалец – Слатины (Прага 10)

Согласно градостроительному исследованию, одобренному советом Праги 10 в 2019 году, в неосвоенном районе Богдалка и Слатин в будущем должен вырасти квартал для 25 000 человек. Исследование послужит основой для земельного плана Праги, который вступит в силу с 2023 года. Незастроенная территория между районами Михле, Вршовице и Заградни мнесто, ограниченная железной дорогой, раньше служила рабочим поселением. В домах жили ветераны войны и рабочие, строившие железную дорогу. В 50-х и 60-х годах многие дома были снесены. Сейчас здесь около 300 гектаров садов, различных незаконных построек и списанных железнодорожных вагонов.

Бубны (Прага 7)

Район застройки Bubny-Zátory, один из крупнейших и наиболее важных пражских браунфилдов, в будущем должен предложить жилье для 25 000 человек (11 000 квартир). В районе, который находится между станциями метро «Влтавска» и «Надражи Голешовице», среди прочего находились товарная станция. Муниципалитет готовит территориальное исследование для браунфилда. У станции метро «Влтавска» также должно быть построено новое здание филармонии (Vltavská filharmonie).

Роганский и Либеньский острова (Прага 8)

На правом берегу Влтавы в районах Карлин и Либень помимо частных инвестиций реализуется несколько муниципальных проектов (например, проект «Парк Манины»). Застройщик Sekyra Group начал здесь строительство нового района в сентябре прошлого года, в планах построить около 3 200 квартир, восемь административных зданий и начальную школу. Нынешняя территория Роганского острова до первой половины прошлого века была руслом реки, которое позже было засыпано. Вновь созданные площади использовались в промышленных и складских целях. Со временем они превратились в браунфилд площадью почти 210 000 квадратных метров. Помимо Rohan City, в этом районе строятся проекты компании Trigema Nová Invalidovna и офисный комплекс Rustonka девелопера J&T Real Estate.

Летняны (Прага 18)

Город начал подготовку предложения по созданию нового района в Летнянах. Кроме квартир, он будет включать в себя административные площади и резервные здания больниц. По плану бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, возле станции метро «Летняны» должен быть построен квартал для государственных служащих. Мэр Праги Зденек Гржиб ранее заявлял, что у руководства Праги нет информации, что новое правительство Петра Фиалы хочет продолжить реализацию плана. По данным Института планирования и развития Праги (IPR), современный взгляд на развитие столицы как города коротких расстояний направлен на полное использование территории с необходимыми общественными объектами, детскими садами и школами, новой больницей.

Kyje – Hutě (Прага 14)

В сотрудничестве с районом Прага 14 IPR готовит урбанистическое исследование участка Hutě. Здесь будет создан район почти для 13 000 жителей.

Смихов Сити (Прага 5)

В 2020 году компания Sekyra Group начала строительство нового района возле железнодорожной станции Смихов. Здесь должен возникнуть деловой и жилой центр. На месте бывшей товарной станции Смихов смогут жить до 3 300 человек. Компания приступила к строительству северной части масштабного проекта, южная часть должна включать штаб-квартиру Česká spořitelna, офисные здания и гостиницу с магазинами.

Валтровка (Прага 5)

Реконструкция бывшего завода по производству авиационных двигателей в Йинонице была задумана группой Penta как комплексная городская концепция. В дополнение к пяти офисным зданиям Penta построила 650 квартир и 50 частных домов в проекте Waltrovka. Сейчас здесь строят проект «Нова Валтровка», который включает в себя два офисных здания, 400 квартир, магазины и гостиницу.

Высочаны (Прага 9)

В Высочанах и их окрестностях на месте бывшей промзоны построен ряд новых зданий (в том числе O2 Arena). Компания Skanska планирует построить новый микрорайон на заброшенном участке возле станции метро «Колбенова». IPR требует, чтобы район был связан с близлежащим участком бывшего завода Praga, где также планируется новая застройка. Проект нового микрорайона в Высочанах на 40 000 жителей был представлен девелоперскими компаниями Codeco, Finep, Imos Development и CPI Group еще в 2009 году. Codeco продала проект компании Skanska.

Глоубетин (Прага 9)

На месте заброшенных месторождений в Глоубетине было создано несколько девелоперских проектов. «В ближайшие годы в районе должно быть построено еще 6 000 единиц жилья. В долгосрочной перспективе — почти 15 000 квартир», — заявил пресс-секретарь IPR Марек Ваха в июне этого года. Речь о проектах Emil Kolben (Skanska), Suomi Hloubětín (YIT), Výhledy Rokytka (Cronesta), Rezidence Hloubětín (Gartal), Nová Elektra (Finep), Vysočanský mlýn (Metrostav), Tesla Hloubětín (Central Group) и других.

Новый Опатов (Прага 11)

В начале 2020 года девелоперская компания Finep представила проект Nový Opatov, который она будет строить в сотрудничестве со Starochodovská в пражском районе Jižní Město. Проект будет включать в себя квартиры, офисы, коммерческие и общественные пространства, в том числе парк. Новый район имеет общую площадь 68 000 квадратных метров, в нем запланировано 414 квартир.

Источник: ЧТК

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