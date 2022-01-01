Новые жилые кварталы в Праге появятся в Жижкове, Голешовицах и Смихове

Продолжаем публиковать подборку крупных проектов жилой застройки в Праге. Ранее был представлен проект проект нового пражского комплекса на границе районов Чаковице и Летняны.

Бывшая товарная станция Жижков (NNŽ; Прага 3)

Согласно градостроительному исследованию, в районе и ближайших окрестностях NNŽ в новом районе в течение 20 лет должны быть построены квартиры для 20 000 жителей. Например, здесь планируют свои проекты девелоперские компании Central Group, Sekyra Group и Penta Real Estate.

Например, Central Group намерена построить жилой район с общественным парком и пешеходной зоной (Parková čtvrť), строительство которого началось в феврале этого года. В проекте с предполагаемыми инвестиционными затратами в 20 миллиардов крон компания хочет построить 2500 квартир, детский сад и парк в течение десяти лет. Новый район будет создан в северной части бывшего NNŽ. По данным застройщика, это самый большой новый жилой район в Чехии, который будет построен на так называемом браунфилде.

Sekyra Group построит современный многофункциональный район с офисными, коммерческими и жилыми зданиями (Žižkov City) в южной части территории. Как сообщается на сайте компании, Sekyra Group сотрудничает с Penta и Central Group по развитию территории. Территория имеет общую площадь 30 га. Ожидается, что в ближайшие годы здесь будет построено около 7 500 новых квартир, 3 000 из которых будут построены Sekyra Group, включая гражданские удобства и значительную часть зелени.

Обширная функционалистская железнодорожная станция, являющаяся памятником культуры, должна быть сохранена, согласно предварительным планам, в ней должна разместиться, среди прочего, начальная школа или резиденция Национального киноархива.

Жижков (Прага 3)

Помимо NNŽ, в районе Жижкова есть ряд других крупных жилищных проектов. Девелопер Central Group готовит проект Nové Žižkov Center на месте бывшего ареала телекоммуникационной компании Telecom, где по первоначальным планам должно было быть построено около 1000 квартир, но сейчас проект ожидает доработки. Рядом планируют построить дома в рамках проекта Central Park на 547 квартир и нежилых помещений и Garden Towers на 700 квартир. В районе Яров Central Group планирует построить новый район с более чем тысячей квартир на площади первоначальной производственно-складской площади.

Богдалец – Слатины (Прага 10)

Согласно градостроительному исследованию, одобренному советом Праги 10 в 2019 году, в неосвоенном районе Богдалка и Слатин в будущем должен вырасти квартал для 25 000 человек. Исследование должно послужить основой для запланированного пространственного плана Праги, действительного с 2023 года. Незастроенная территория между Михле, Вршовице и Заградни мнесто, ограниченная железной дорогой, раньше была, среди прочего, рабочим поселением. В домах жили ветераны войны и рабочие, строившие железную дорогу. В 50-х и 60-х годах многие дома были снесены. Сейчас здесь около 300 гектаров садов, различных черных построек и списанных железнодорожных вагонов.

Бубны (Прага 7)

Район застройки Bubny-Zátory, один из крупнейших и наиболее важных пражских браунфилдов, в будущем должен предложить жилье для 25 000 человек (11 000 квартир). В районе, который находится между станциями метро «Влтавска» и «Надражи-Голешовице», среди прочего находились товарная станция. Муниципалитет готовит территориальное исследование для браунфилда. У станции метро Влтавска также должно быть построено новое здание филармонии (Vltavská filharmonie).

Роганский и Либенский острова (Прага 8)

На правом берегу Влтавы в районе Карлин и Либень помимо частных инвестиций реализуется несколько муниципальных проектов (например, проект «Парк Манины»). Застройщик Sekyra Group начал здесь строительство нового района в сентябре прошлого года, в планах построить около 3200 квартир, восемь административных зданий и начальную школу. Нынешняя территория Роганского острова до первой половины прошлого века была руслом реки, которое позже было засыпано. Вновь созданные площади использовались в промышленных и складских целях. Со временем они превратились в браунфилд площадью почти 210 000 квадратных метров. Помимо Rohan City, в этом районе строятся проекты компании Trigema компании Nová Invalidovna и офисный комплекс Rustonka девелопера J&T Real Estate.

Летняны (Прага 18)

Город начал подготовку предложения по созданию нового района в Летнянах. Он включает в себя квартиры, администрацию и резервные здания больниц. По плану бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, возле станции метро Летняны должен быть построен квартал для государственных служащих. Мэр Праги Зденек Гржиб ранее заявлял, что у руководства Праги нет информации о том, что новое правительство Петра Фиалы хочет продолжить реализацию плана. По данным Института планирования и развития столичного города Праги (IPR), современный взгляд на развитие Праги как города коротких расстояний направлен на полное использование территории с необходимыми общественными объектами, детскими садами и школами, или новая больница.

Kyje – Hutě (Прага 14)

В сотрудничестве с районом Прага 14 IPR готовит урбанистическое исследование местоположения Hutě. Здесь будет создан жилой район почти для 13 000 жителей.

Смихов Сити (Прага 5)

В 2020 году компания Sekyra Group начала строительство нового района в районе железнодорожной станции Смихов. Здесь должен возникнуть новый офисный, деловой и жилой центр. На месте бывшей товарной станции Смихов должны найти жилье до 3300 человек. Компания приступила к строительству северной части масштабного проекта, южная часть должна включать штаб-квартиру Česká spořitelna, офисные здания и гостиницу с магазинами.

Валтровка (Прага 5)

Реконструкция бывшего завода по производству авиационных двигателей в Йинонице была задумана группой Penta как комплексная городская концепция. В дополнение к пяти офисным зданиям Penta построила 650 квартир и 50 семейных домов в проекте Waltrovka. Сейчас здесь строят проект «Нова Валтровка», который включает в себя два офисных здания, 400 квартир, магазины и гостиницу.

Высочаны (Прага 9)

В Высочанах и их окрестностях на месте бывших промышленных зданий построен ряд новых зданий (в том числе O2 Arena). Компания Skanska планирует построить новый микрорайон на заброшенном участке возле станции метро «Колбенова». IPR требует уличной связи района с близлежащим участком бывшего завода Praga, где также должна быть новая застройка. Проект нового микрорайона в Высочанах на 40 000 жителей был представлен девелоперскими компаниями Codeco, Finep, Imos Development и CPI Group еще в 2009 году. Codeco продала проект компании Skanska.

Глоубетин (Прага 9)

На заброшенных месторождениях в Глоубетине было создано несколько девелоперских проектов. «В ближайшие годы в районе должно быть построено еще шесть тысяч единиц жилья. В долгосрочной перспективе — почти 15 000 квартир», — заявил пресс-секретарь IPR Марек Ваха в июне этого года. Районы Emila Kolben (Skanska), Suomi Hloubětín (YIT), Výhledy Rokytka (Cronesta), Rezidence Hloubětín (Gartal), Nová Elektra (Finep), Vysočanský mlýn (Metrostav), Tesla Hloubětín (Central Group) или AFI стоят или AFI City с высотным офисным зданием и многоквартирными домами.

Новый Опатов (Прага 11)

В начале 2020 года девелоперская компания Finep представила проект Nový Opatov, который она будет строить в сотрудничестве со Starochodovská в пражском Южном городе. Проект рядом с одноименной станцией метро будет включать в себя квартиры, офисы, коммерческие и общественные пространства, в том числе парк. Новый район имеет общую площадь 68 000 квадратных метров, в нем запланировано 414 квартир.

Источник: ЧТК

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