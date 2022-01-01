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Рынок недвижимости
На инвестиционном рынке Чехии доминирует отечественный капитал

На инвестиционном рынке Чехии доминирует отечественный капитал

Партнер рубрики:
Kochy
23 августа
10:25
363
​Самыми активными инвесторами на чешском рынке недвижимости во втором квартале этого года снова стали отечественные компании с долей 70,5%. В первом полугодии на чешском рынке доминировали инвесторы из Центральной Европы, на долю которых пришлось 81,1% объема всех инвестиций. Как и в первом квартале, когда на рынок пришли значительные инвестиции из Польши, в следующем квартале появились инвестиции из Венгрии, что на чешском рынке далеко не обычное явление.

На инвестиционном рынке Чехии доминирует отечественный капитал

Во втором квартале 2022 года инвестиции в чешскую коммерческую недвижимость превысили 290 миллионов евро. Таким образом, полугодовой объем инвестиций достиг 1,22 млн евро. После сильного первого квартала, когда было инвестировано 900 миллионов евро, рынок демонстрирует значительное ослабление активности.

Промышленная, торговая и офисная недвижимость привлекла практически одинаковые объемы инвестиций: 89,6 млн, 88,4 млн и 87,6 млн евро. В первом полугодии самым сильным сегментом был ритейл, на который пришлось 28% всех инвестиций, а на офисную и многофункциональную недвижимость пришлось по 25%.

Доходы во втором квартале оставались стабильными по всем сегментам, но анализ Knight Frank предсказывает их постепенный рост в ближайшие месяцы. 

«Финансирование недвижимости с помощью кредита в кронах в настоящее время очень невыгодно, финансирование в евро является более жизнеспособным вариантом. При этом необходимо иметь гарантированный доход от аренды в евро. По этой причине продавец пытается приспособить существующие договоры аренды под платежи в евро за недвижимость с доходом в чешских кронах», — комментирует текущую ситуацию на рынке коммерческой недвижимости Зденка Клапалова, директор Knight Frank.

Крупнейшей инвестиционной сделкой второго квартала стала покупка венгерской компанией Adventum розничного портфеля британской сети Tesco на сумму более 60 млн евро. В остальном на рынке отсутствовали крупные сделки. Помимо вышеперечисленного, наиболее крупными сделками стали три сделки на сумму более 20 млн евро: покупка офисного здания Red Court компанией BlackBird Real Estate (примерно 28 млн евро), приобретение залов Loxxes в Nové Hospodě компанией CTP Invest (23 млн евро) и продажа гранд-отеля Nabokov в Марианских Лазнях компании Česká hotelová (23 миллиона евро).

«Инвесторы по-прежнему очень заинтересованы в премиальной недвижимости, и это касается всех сегментов. В то же время, однако, мы уже фиксируем снижение интереса к объектам, которые не приносят дохода, не имеют достаточного потенциала развития и расположены во второстепенных местах. И это несмотря на то, что ликвидность на рынке высока, и инвесторам нелегко найти подходящее перспективное размещение», — говорит Клапалова. По ее словам, многие инвесторы ожидают коррекции уровня цен, за исключением премиальной недвижимости, с учетом текущей ситуации на рынке. Однако продавцы пока не готовы реагировать на эту тенденцию. Это, конечно, продлевает весь процесс продажи недвижимости. «Принудительные продажи еще не появились на рынке», — говорит Клапалова и добавляет: «Для фондов из Западной Европы очень важен аспект ESG и вытекающая из этого потребность в адекватной зеленой сертификации. Для обеспечения банковского финансирования ключевую роль играет общая ответственность по отношению к окружающей среде, обществу и энергоэффективности здания».

Источник: stavebni-forum.cz

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