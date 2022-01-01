Интерес чехов к недвижимости за границей стремительно растет

Агентства недвижимости сообщают, что чехи покупают все больше и больше недвижимости за границей, обычно у моря или в местах отдыха. По их словам, толчком является рост цен в стране, а также возможность инвестировать. Самые популярные регионы включают Хорватию, Испанию, Италию и Грецию.

«Да, покупка недвижимости за границей — это хороший способ использовать свои сбережения сейчас. Однако покупать недвижимость в ипотеку я не рекомендую, потому что процентные ставки в Чехии и ряде других стран со следующего года будут снижаться. Для чехов имеет смысл покупать недвижимость в Хорватии», — сказал экономист Лукаш Кованда.

На порталах недвижимости есть из чего выбрать. Например, по данным сервера sreality.cz, квартиру площадью 40 кв. м. в Водице (Хорватия) можно купить за два миллиона крон. Квартиру 2+1 в Карлобаге (Хорватия) продают уже за 1,6 миллиона крон.

По словам Ханы Чмакаловой, управляющего директора компании по недвижимости Domus Global, количество людей, интересующихся зарубежной недвижимостью, ежегодно увеличивается на 20-25%. «Тем не менее, клиенты, которые покупают недвижимость в качестве инвестиции, сравнивают цены и обнаруживают, что в некоторых местах за границей они получают больше за свои деньги. Существует также больший потенциал роста цен, и вы можете больше зарабатывать на аренде», — сказала она.

Агентство недвижимости Mia spol., специализирующееся на недвижимости в Испании, также наблюдает повышенный интерес клиентов. «Наши клиенты покупают недвижимость с одной стороны для своего отдыха, например, коттедж за границей, но есть 40% клиентов, которые хотят купить так называемую инвестиционную недвижимость, которую после покупки попытаются сдать в аренду», - объяснил руководитель компании Владимир Досталь.

По его словам, красивую виллу с четырьмя комнатами, двумя ванными комнатами, полностью обставленную техникой и мебелью, можно купить за 4,5-5 миллионов крон. «Но даже за 3 миллиона можно купить таунхаус или хорошую квартиру. И все это на максимальном расстоянии 5-10 минут на машине от прекрасных пляжей Коста Бланка и Коста Калида. Предполагается, что из-за огромного интереса цены на недвижимость в следующем году увеличатся на 10-20%», — добавил Досталь.

Например, вилла меньшего размера 2008 года постройки в испанском жилом районе Ломас-де-Кабо-Ройг с участком в 134 метра продается чуть менее чем за 3,7 миллиона крон. Недалеко отсюда, в Дайя-Нуэва, 171-метровая вилла предлагается менее чем за 3 миллиона крон.

В Греции мезонет 2010 года площадью 100 м2 в 200 метрах от пляжа на Халкидиках (Греция) с трехсотметровым садом можно купить менее чем за пять миллионов.

Благодаря росту цен на недвижимость в стране многие люди могут продать свой коттедж или квартиру и за те же деньги купить квартиру или виллу в Испании или Италии. «Даже цены на квартиры в горах Чехии близки к австрийским. В то же время условия для катания в Австрии несоизмеримо лучше», — отметила Чмакалова.

По словам генерального директора NRG International Reality Петра Бареша, чешские инвесторы меняют свои привычки из-за роста цен в Чехии. «До недавнего времени чешский инвестор был в основном консервативен и инвестировал в основном в Чешскую Республику. Однако с ростом ипотечных ставок и коммерческих кредитов в нашей стране рынок существенно меняется», — сказал он.

В то же время возрастает и интерес крупных инвесторов. «В настоящее время мы занимаемся продажей примерно восьми крупных проектов, которые покупают чешские девелоперы. Причина ясна, неопределенная перспектива цен на недвижимость в Чехии и дорогие деньги», - добавил Бареш.

По его словам, среди самых популярных направлений — Испания, Греция, Португалия, Болгария, Албания, Хорватия и Италия. Однако интерес есть к таким регионам, как Коста-Рика, Гондурасский Роатан, Юго-Восточная Азия или Дубай.

Источник: novinky.cz