В Праге стало больше новых квартир. Но покупать их некому.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество новых квартир в Праге, которые выставлены на продажу. Одной из причиной увеличения предложения являются дорогие ипотечные кредиты, а также истечением срока разрешений на строительство нескольких девелоперских проектов.

Во втором квартале этого года увеличилось предложение новых квартир в Праге. В настоящее время выставлено на продажу 4000 единиц по средней цене 152 051 кроны за квадратный метр. В годовом исчислении это на 25% больше, а средняя цена предлагаемых квартир увеличилась на 17%. Данные основаны на анализе компании Skanska, согласно которому увеличение предложения связано с истечением срока действия разрешений на строительство нескольких девелоперских проектов.

Самой дорогой частью мегаполиса является Прага 2, где средняя цена выросла до 207 465 крон/м2, но, несмотря на высокую цену, цифры говорят о том, что интерес к этому месту очень большой. По сравнению с прошлым годом предложение здесь сократилось почти вдвое, а цена выросла на 33%.

Соседний городской район Прага 1 имеет ограниченные возможности для нового жилья, и на данный момент здесь нет ни одной доступной новой квартиры. Годовой рост цен в остальных районах города более-менее сбалансирован и колеблется в районе 17%.

«Самый высокий скачок был зафиксирован в Праге 7, где средняя цена увеличилась почти вдвое после того, как к предложению добавились новые, более премиальные проекты», — добавляет Рената Вилдомцова, директор отдела коммуникаций девелоперской компании Skanska.

С другой стороны, квартиры на юго-западной окраине Праги, в частности, в Збраславе, Лохкове, Липенце и Радотине, самые дешевые. В этих частях города средняя цена составляет 116 150 крон/м2. Ниже порога в 120 000 крон/м2 также находится Прага 19, где также наблюдается наименьший рост средней цены в годовом исчислении.

«Большая часть предложения нового жилья здесь покрывается более доступным проектом Albatros Kbely. По сравнению с прошлым кварталом средняя цена снизилась в пражском районе Троя, где ранее более дорогое жилье было дополнено большим количеством стандартных квартир, и, таким образом, средняя цена снизилась на 12% в годовом исчислении до 146 982 крон/м2», - добавила представитель Skanska.

Почему растут цены на квартиры?

По словам пресс-секретаря инвестиционной группы Trigema Петры Мартинковой, причиной роста цен на квартиры стала инфляция — увеличение цен на товары, материалы и работы, а также на неопределенности на строительном рынке, когда мало кто мог предвидеть дальнейшее развитие событий. Однако, по мнению экспертов, причиной высоких цен является все еще сохраняющееся несоответствие между спросом и предложением, несмотря на то, что значительная часть заинтересованных в покупке квартиры ушла с рынка из-за дорогой и недоступной ипотеки.

«Интерес к новому жилью в Праге по-прежнему высок, и хотя предложение увеличилось во втором квартале этого года, оно все еще примерно на 50% ниже уровня, который удовлетворил бы долгосрочные потребности рынка и мог бы частично стабилизировать рынок жилья. новые квартиры. Нынешнее охлаждение спроса в основном вызвано недоступностью ипотечных кредитов, и многие клиенты, которые хотят финансировать новое жилье с помощью ипотеки, теперь вынуждены откладывать покупку нового жилья», — объясняет Вилдомцова из Skanska.

«В годовом исчислении продажи в этом году упали более чем наполовину, но по сравнению со средним долгосрочным показателем это примерно треть снижения», — добавил представитель.

Предложение новых квартир в Праге в целом увеличилось

В рамках предложения Прага 5 пережила большой бум в последние годы, где в настоящее время находятся самые новые квартиры. Всего их 561, и их число увеличилось всего на 0,9% в годовом исчислении. Самые большие изменения произошли в Праге 14 и 15, где в предложение вошли новые проекты, а всего в этих частях города появилось на 488 квартир больше. Напротив, в Праге 10 зафиксировано самое большое годовое снижение, где предложение сократилось на 132 единицы жилья, то есть на 36%.

Одной из причин увеличения предложения во втором квартале этого года является истечение срока действия разрешений на строительство нескольких девелоперских объектов (поэтому в этом году в предложении находятся строящиеся квартиры). В частности, в 2021 году сдана 8031 ​​квартира в многоквартирных домах. Это максимум с 2007 года, когда было 6010 квартир. В этом году, с января по июнь, в Праге одобрено 2315 квартир.

«При таких темпах будет разрешено около 4600 квартир на весь год. Но этого все равно недостаточно, потому что Праге нужно как минимум 10 000 квартир в год», — говорит Ондржей Штястны, аналитик девелоперской компании Central Group.

Немаловажную роль сыграло и сокращение числа людей, покупающих новое жилье в ипотеку, которые не могут себе этого позволить в текущих условиях, а значит, и замедление темпов продаж. С января по июнь, по данным Чешской банковской ассоциации, это снижение в годовом исчислении почти на 50%, для действительно новых ипотечных кредитов (без рефинансирования) это снижение в годовом исчислении ок.

Таким образом, часть спроса была отрезана из-за ухудшения доступности ипотечных кредитов в результате мер Центробанка, но число людей, откладывающих на недвижимость, растет.

«Мы ожидаем, что в этом году будет продано не более 5000 новых квартир, и, по нашим оценкам, в течение всего года цены вырастут на 5-10%», — добавляет Штястны.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день