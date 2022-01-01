Рынок жилья и украинский конфликт

Отечественный рынок жилья в этом году переживает неспокойный период: две трети специалистов, опрошенных в ходе опроса 42 брокеров, кредиторов, управляющих недвижимостью и ипотечных консультантов, проведенного PriceHubble на рубеже мая и июня, согласны с тем, что война в Украине негативное влияние на сдачу в аренду и продажу жилой недвижимости.

В совокупности с факторами роста инфляции, повышением процентных ставок и нехватки стройматериалов отечественные «риелторы» ожидают снижения спроса на собственное жилье и одновременного роста арендной платы. Конечно, энергетический кризис, подталкивающий цены на энергоносители вверх, не способствует улучшению ситуации на рынке жилья.

Геополитический конфликт в Украине коренным образом изменил функционирование многих различных сфер. Опрос профессионалов сферы недвижимости показал, что 66% из них ожидают в основном негативных последствий. Более половины респондентов из числа профессионалов в сфере недвижимости (58%) даже готовятся отложить некоторые сделки и проекты – из них 20% примерно на 6–12 месяцев.

Дело не только в войне

Однако профессионалы сходятся во мнении, что, помимо войны в Украине, большое влияние на рынок недвижимости окажут также растущая инфляция и нехватка стройматериалов. До 86% респондентов также отмечают влияние роста ипотечных ставок на риелторский бизнес, что проявляется, прежде всего, в снижении спроса на собственное жилье. «Люди будут экономить, потому что ожидают расходов, а будущее неопределенно. Кроме того, сегодняшние цены на стройматериалы неподъемные для среднего и низшего класса», — прокомментировал ситуацию один из участников опроса. На этом фоне почти половина экспертов (48%) ожидают снижения количества продаж жилой недвижимости. Большая часть из них (18%) ожидает как падение закрытых сделок на 10-20%, так и общее падение рынка недвижимости.

Очередной рост цен на квартиры?

На спрос в основном повлияет недоступность ипотеки и постоянно растущие цены на жилые дома, рост цен на которые прогнозируют 64% всех участников опроса. Наибольшая часть респондентов (29%) тогда ожидает их роста примерно на 10-20%. Однако в случае с элитной недвижимостью большинство респондентов считают, что их цены либо не изменятся вообще (38%), либо вырастут (38%), как и в случае с другими видами недвижимости.

В связи со сложившейся ситуацией подавляющее большинство респондентов (93%) также согласились с тем, что цены на аренду будут расти, и никто из экспертов по недвижимости не ожидает, что они останутся на нынешнем уровне в ближайшие 12 месяцев. Лишь 7% респондентов прогнозируют снижение арендной платы.

Цена и спрос на арендное жилье, вероятно, будут продолжать меняться. Но эксперты прогнозируют, что люди не будут готовы платить огромные суммы из-за роста цен на энергоносители. Поэтому любое повышение будет происходить умеренными темпами.

Цена энергии не имеет решающего значения

Конфликт в Украине затронул, в том числе, и энергетику, и цены на нее. Однако, по данным опроса, этот кризис не изменил спроса на квартиры или дома с высоким классом энергоэффективности (А или А+) (76%) и более половины респондентов согласились, что не ожидают каких-либо существенных ценовых изменений в этом направлении в будущем, как в случае аренды (66 %), так и при продаже недвижимости (54 %) в связи с их классом энергоэффективности. Согласно цитируемому исследованию PriceHubble, эксперты по недвижимости не прогнозируют (78%) даже снижения интереса к продаже или аренде недвижимости с более низкой энергоэффективностью. В то же время они согласны с тем, что решающим фактором в ценообразовании являются реальные затраты и сумма арендной платы и затрат на энергию. При покупке недвижимости люди также смотрят на то, можно ли в будущем повысить энергоэффективность здания.

Источник: stavebni-forum