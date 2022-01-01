Рынок жилья и война в Украине

Чешский рынок жилья в этом году переживает неспокойный период. В ходе опроса 42 брокеров, кредиторов, управляющих недвижимостью и ипотечных консультантов, проведенного PriceHubble на рубеже мая и июня, две трети специалистов согласились с тем, что война в Украине оказывает негативное влияние на сдачу в аренду и продажу жилой недвижимости.

В совокупности с факторами роста инфляции, повышением процентных ставок и нехватки стройматериалов местные риелторы ожидают снижения спроса на собственное жилье и одновременного роста арендной платы. Конечно, энергетический кризис, подталкивающий цены на энергоносители вверх, не способствует улучшению ситуации на рынке жилья.

Война в Украине коренным образом изменила функционирование многих сфер. Опрос профессионалов сферы недвижимости показал, что 66% из них ожидают в основном негативных последствий. Более половины респондентов из числа профессионалов в сфере недвижимости (58%) даже готовятся отложить некоторые сделки и проекты, из них 20% примерно на 6-12 месяцев.

Дело не только в войне

Однако профессионалы сходятся во мнении, что, помимо войны в Украине, большое влияние на рынок недвижимости окажут также растущая инфляция и нехватка стройматериалов. До 86% респондентов отмечают влияние роста ипотечных ставок на риелторский бизнес, что проявляется прежде всего в снижении спроса на собственное жилье. «Люди будут экономить, потому что ожидают расходов, а будущее неопределенно. Кроме того, сегодняшние цены на стройматериалы неподъемны для среднего и низшего классов», — прокомментировал ситуацию один из участников опроса. На этом фоне почти половина экспертов (48%) ожидают снижения количества продаж жилой недвижимости. Большая часть из них (18%) ожидает как падение закрытых сделок на 10-20%, так и общее падение рынка недвижимости.

Очередной рост цен на квартиры?

На спрос в основном повлияет недоступность ипотеки и постоянно растущие цены на жилые дома, рост которых прогнозируют 64% всех участников опроса. Наибольшая доля респондентов (29%) ожидает их роста примерно на 10-20%. В случае с элитной недвижимостью большинство респондентов считают, что цены либо не изменятся (38%), либо вырастут (38%), как и в случае с другими видами недвижимости.

В связи со сложившейся ситуацией подавляющее большинство респондентов (93%) также согласились с тем, что арендные ставки будут расти, и никто из экспертов по недвижимости не ожидает, что они останутся на нынешнем уровне в ближайшие 12 месяцев. Лишь 7% респондентов прогнозируют снижение арендной платы.

Цена и спрос на арендованное жилье, вероятно, продолжат меняться. Но эксперты прогнозируют, что люди не будут готовы платить огромные суммы из-за роста цен на энергоносители. Поэтому повышение будет происходить умеренными темпами.

Цена энергии не имеет решающего значения

Война в Украине затронула в том числе и энергетику, и цены на нее. Однако, по данным опроса, этот кризис не изменил спроса на квартиры или дома с высоким классом энергоэффективности (А или А+). Более половины респондентов сообщили, что не ожидают каких-либо существенных ценовых изменений в этом направлении в будущем, как в случае аренды (66%), так и при продаже недвижимости (54%), в связи с классом энергоэффективности. Согласно цитируемому исследованию PriceHubble, 78% экспертов по недвижимости не прогнозируют снижения интереса к продаже или аренде недвижимости и с более низкой энергоэффективностью. В то же время они согласны с тем, что решающим фактором в ценообразовании являются реальные затраты и сумма арендной платы и затрат на энергию. При покупке недвижимости люди также смотрят на то, можно ли в будущем повысить энергоэффективность здания.

Источник: stavebni-forum

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