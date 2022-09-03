Застройщики в Чехии оглашают цены за квартиры в последний момент. Стоимость стройматериалов невозможно предугадать

В этом году цены на некоторые стройматериалы могут ощутимо взлетать и падать , причем в течение одного лишь месяца. В одну секунду материала вроде хватает, а в следующую — обнаруживается недостача. Из-за этого чешским застройщикам все труднее определить оптимальную цену квартир. Короче говоря, они понятия не имеют, во сколько им обойдется строительство.

«Та стабильность, которая была ранее, и когда можно было просчитывать расходы на годы вперед, ушла, и сегодня вы не узнаете, на что придется потратиться в следующем месяце», — говорит основатель девелоперской компании Trigema Марсель Соурал. «Если нам отключат газ, то начнется неразбериха, потому что никто не может прикинуть, сколько это будет стоить», — добавляет он.

Ни материалов, ни рабочих

В июле, например, железо стоило 40 крон за килограмм, сейчас оно стоит 23, а раньше нормальная цена составляла около 19 крон. Так же резко меняются цены на древесину и теплоизоляцию.

«Необходимо понимать, что нестабильность на рынке сырья и стройматериалов — и не только с точки зрения цены, но и с точки зрения доступности — существенно влияет на весь рынок», — отмечает Давид Йирушек, представитель Finep.

Неопределенность кроется не только в непредсказуемых ценах на материалы. Кроме того, высокая инфляция повышает запросы людей относительно заработной платы; в строительной отрасли тоже происходят изменения — в том числе за счет ухода части украинских рабочих на войну и того, что новые совсем не приезжают. Влияет неопределенность не только цен, но и сроков.

Цены на энергоносители также под большим знаком вопроса, что провоцирует нежелание застройщика заблаговременно оглашать цены. Стоимость иготовления кирпича, возведения стен никто предугадать не может, поэтому застройщику сложно оценить, во сколько все в итоге ему обойдется.

Кроме того, на рынке произошло падение спроса на квартиры. Часть людей, которые планировали покупку в ипотеку, теперь все больше сомневаются. Банки увеличили процентную ставку с двух до более чем шести процентов в прошлом году, что увеличивает ежемесячные платежи на несколько тысяч. К тому же времена настолько неопределенные, что даже люди, планирующие покупку за наличные, начинают сомневаться, стоит ли делать это именно сейчас.

Для девелоперов это тем более повод не сокращать количество предлагаемых объектов.

«Мы пытаемся придержать продажу квартир, чтобы начать их продавать, как только будем уверены в цене постройки. Так происходит по всему рынку. Мы тоже продаем сейчас только часть квартир, чтобы поддерживать контакт с клиентурой, но это не в наших интересах», — говорит Сорал.

В основном застройщики продают квартиры поэтапно. В начале строительства они обычно выставляют на продажу пятую часть квартир, чтобы удовлетворить финансирующий банк. Постепенно, по мере завершения строительства, на рынке появляется больше квартир. В случае с более роскошными проектами они продаются даже после завершения, потому что продать такие дорогостоящие квартиры просто «по бумажке» — невозможно.

Замедление продаж не означает, что квартиры вовсе не попадают на рынок, скорее они появятся, но только ближе к завершению. Это может быть преимуществом для заинтересованных сторон. До сих пор в ряде проектов приходилось бронировать новые квартиры более чем за год до продажи, а потом ждать или мириться с задержками, возникшими из-за коронавируса.

«Мы отдаем квартиры в продажу постепенно, чтобы правильно установить их цену. И мы особенно внимательны во время предпродажного периода, то есть непосредственно перед заключением контракта со строительным подрядчиком», — говорит владелец девелоперской компании JRD Ян Режаб. Однако компания использует так называемых генеральных строительных подрядчиков и фиксированные цены.





Источник: lidovky.cz

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