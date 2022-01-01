Глава Hypoteční banka: Чем доступнее будет ипотека в Чехии, тем дороже будут квартиры

Объем выданных ипотечных кредитов в июле сократился более чем на треть по сравнению с июнем. По словам главы Hypoteční banka Иржи Фейкса, годовой итог ожидается еще хуже. Объем выданных ипотечных кредитов едва достигнет половины показателей прошлого года.

По словам исполнительного директора Hypoteční banka Йиржи Фейкса, основной причиной являются высокие процентные ставки.

«Некоторые клиенты действительно не в состоянии оплачивать ипотеку по таким процентным ставкам, еще большая часть потенциальных клиентов сегодня откладывает оформление ипотеки, и ждет, когда ставки снова снизятся и ипотека подешевеет», — говорит глава банка в интервью.

В настоящее время из-за увеличения процентных ставок по среднестатистической ипотеке клиенты платят около 10 000 крон в месяц. По мнению некоторых экспертов по ипотеке, можно было бы продлить срок погашения ипотечного кредита до более длительного периода, чем обычные тридцать лет.

По словам Фейкса, это бы решило проблему высоких ежемесячных платежей в краткосрочной перспективе, но в целом эта мера может подстегнуть темпы роста цен на недвижимость.

Вот самые важные заявления главы банка из интервью (полную версию на чешском можно прослушать здесь):

— Банки пытаются получить как можно больше места и доли рынка на рынке. Здесь по-прежнему существует конкуренция, поэтому мы стараемся давать максимально низкие процентные ставки, чтобы сделать их максимально привлекательными для клиента. Однако с их точки зрения нынешней ситуации все выглядит скорее наоборот. Текущие ставки по ипотечным кредитам зачастую непривлекательны, неинтересны и слишком высоки для клиентов, что является основной причиной снижения интереса к ипотечным кредитам.

— Сейчас сложно предсказать, как будут развиваться процентные ставки, потому что Чешский национальный банк (ЧНБ) устанавливает краткосрочную процентную ставку, которая даже выше, чем предлагаемые ставки по ипотечным кредитам на данный момент. Ставка РЕПО ЧНБ составляет около семи процентов, в то время как ипотечные кредиты по-прежнему предлагаются на уровне около шести процентов.

— Может случиться так, что при замедлении экономики и снижении инфляции процентные ставки могут постепенно снижаться. Но я бы не ожидал, что это произойдет в этом году, возможно, мы увидим первые признаки в следующем году.

— (Вернутся ли когда-нибудь процентные ставки по ипотечным кредитам к двум процентам, как в прошлом году?) Такой сценарий, безусловно, может случиться, но вопрос в том, в каких временных рамках мы его рассматриваем. Когда-нибудь такие темпы почти наверняка будут, но будет ли это через два, пять или десять лет, вероятно, никто не может сказать.

— На данный момент большинство банков имеют наиболее привлекательные фиксации на более длительный срок, т.е. на пять-семь лет. Для некоторых банков это может быть даже десять лет. Более короткие фиксации, то есть от одного до трех лет, в настоящее время немного выше. Таким образом, клиенты, которые сегодня выбирают более короткую фиксацию, готовы сейчас платить больше за надежду платить меньше в будущем. Однако таких клиентов пока не так много, потому что разница в ставках довольно существенна и клиенты не очень охотно ее принимают. Но как только экономическое развитие прояснится и ситуация начнет двигаться в сторону того, что ставки могут снизиться, действительно может произойти то, что клиенты предпочтут более короткие фиксации.

— Сегодня самая распространенная ипотека составляет около трех миллионов. При двухпроцентной ставке ежемесячный платеж — примерно 15 000 крон. Сегодня тот же ипотечный кредит со ставкой около шести процентов составляет около 25 000 крон в месяц. Таким образом, это дополнительные 10 000 крон в месяц для той же ипотеки.

— (Об оформлении ипотеки на срок более 30 лет). Лично мне это не очень нравится. С большей доступностью ипотечных кредитов спрос на недвижимость также существенно возрастет. Чем больше бы рос спрос, тем больше бы росла цена, и круг снова замыкается. Цены будут выше, а вместе с этим появится необходимость брать ипотечные кредиты на более высокие суммы. Бесконечный поиск способов позволить все большему и большему количеству людей покупать недвижимость, вероятно, не имеет смысла, потому что это всегда взвинчивает цены на недвижимость.

— Никогда не было такого, чтобы каждый мог позволить себе купить недвижимость. (...) На данный момент, как из-за высоких цен на недвижимость, так и из-за развития процентных ставок, доля людей, которые могут позволить себе покупку недвижимости, уменьшается.

— Рассматривая покупку жилья, лучше сопоставить процентную ставку с ценой. Оглядываясь назад, можно сказать, что покупать недвижимость было очень выгодно, потому что процентная ставка была низкой, но цены на жилье росли более высокими темпами, поэтому недвижимость дорожала быстрее. Сейчас развитие трудно оценить. С точки зрения общей инфляции это могло бы быть интересно, но важно развитие цен на недвижимость, где ожидается существенное замедление роста. Лично я думаю, что в какой-то момент рост будет ниже уровня процентных ставок, так что это может быть не так выгодно.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день