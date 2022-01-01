Поправку в закон о строительстве снова критикуют

В Праге нам нужно 75 печатей для решения о зонировании. И весь процесс занимает не менее пяти лет! Марсель Сурал, глава группы Trigema, недавно прокомментировал в СМИ состояние строительства в мегаполисе, которое не будет слишком отличаться от ситуации за пределами Праги. Он не единственный, кто связывает эту почти катастрофическую ситуацию, главным образом, с функционированием строительных органов и, конечно же, с несовершенным законодательством.

Именно беды государственного управления в строительной сфере должен был хотя бы частично решить новый Закон о строительстве (НСЗ), принятый в прошлом году. Однако действующая власть готовит свою поправку, которую приветствуют лишь единицы. И хотя Чехия вместе со всей Европой сейчас занимается более актуальными и насущными проблемами, не только девелоперы, но и архитекторы, юристы и предприниматели в последнее время вновь забили тревогу - хотя мало кто считал НСЗ идеальным, некоторые считают новую поправку возвратом к прошлому.

ČKA: поправка – это шаг назад

Председатель ČKA Ян Касл считает, что обсуждаемая существенная поправка к новому Закону о строительстве (НСЗ) вместе с законопроектом о едином экологическом мнении (ЕЭМ) представляет собой значительный шаг назад в процессе рекодификации строительного законодательства. Оба предложения противоречат задаче, объявленной министром Иваном Бартошем после выборов 2021 года, и расходятся с целью всей рекодификации. Во многих случаях они не ускоряют и не упрощают процессы строительного права сколько-нибудь существенным образом и не снимают нагрузки со строителей.

«Предложение по существенным поправкам доказывает, что правительство не в состоянии провести реальную реформу строительного законодательства. Таким образом, изменения, которые заменят сегодняшнее разрозненное и длительное принятие решений о землепользовании и разрешениях на строительство комплексной оценкой в ​​рамках единой процедуры, укрепят полномочия муниципалитетов в сфере территориального планирования и повысят правовую определенность всех участников процесса, будь то граждане или строители», — добавляет председатель ČKA Ян Касл.

По мнению палаты, нынешний проект поправок в корне нарушает принцип интеграции, краеугольный камень всей рекодификации строительного права. Одной из заявленных целей НСЗ было изменить нынешнее печальное положение дел, когда для получения разрешения на строительство застройщик должен получить десятки заключений от различных заинтересованных органов, которые, согласно первоначальной редакции НСЗ, должен делать не застройщик, а само строительное управление. Однако, по мнению ČKA, ряд документов будет издаваться отдельно опять же на основании поправки «по старинке», когда из текста закона убран ряд конкретно определенных процессуальных сроков, особенно в части получения территориально-планировочной документации. В своем заявлении архитекторы также обращают внимание на то, что принятие существенной поправки отменит пражские строительные правила в их нынешнем виде и предоставит Праге, Брно и Остраве только право на получение имплементационных правил размещения зданий.

Поправка к поправке?

Летом к критике архитекторов присоединилась Торговая палата. «Здесь законы должны быть для людей, а не только для чиновников. К сожалению, при подготовке поправки имело место непонятное преднамеренное игнорирование комментариев не только людей из области, экспертов, но и городов и самоуправлений», — говорит президент Торговой палаты Владимир Длоуги. Он также утверждает, что министерство не обсуждало с ним предложения палаты во время законодательной подготовки: «В результате в процедуре общественного обсуждения речь шла больше о том, будет ли отмена официальных положений, чем о том, как установить правила для ускорения выдачи разрешений на строительство зданий. Таким образом, был создан нефункциональный, оторванный от практики стандарт, благодаря которому Чехия будет стремиться стать самой медленной страной в мире в плане строительства», — сказал Длоуги.

Интеграция довольно несовершенна

Павел Черный из юридической фирмы Frank Bold Advokáti также обращает внимание на те же или похожие проблемы поправки к закону и указывает на противоречия между поправкой и готовящимся законом о едином экологическом мнении, т.е. на нарушение провозглашенного принципа интеграции всего процесса принятия решений:

«В связи с этим автор поправки к NSZ ссылается на предложение Закона о JES. Однако из пояснительной записки к данному предложению следует, что его целью является исключительно (частичная) интеграция оценки планов в области охраны окружающей среды. В то же время данное обоснование критикует и отвергает первоначальную концепцию комплексного принятия решений по НСЗ, основанную на оценке большинства условий разрешения застройки в одной административной процедуре одним органом (строительной управой), в рамках которой должностные лица с различными профессиональными специализациями будут участвовать в принятии решений».

В этом контексте Адвокат Черный предостерегает от намерения продолжать издавать некоторые административные акты в соответствии с положениями об охране окружающей среды отдельно: закон JES в этом отношении прямо ссылается на административные акты, изданные в соответствии с законом о природе и ландшафте. Однако на этом перечень таких самостоятельно издаваемых актов не заканчивается — примерами являются, например, разрешения на управление водными ресурсами или льготы по закону о воде.

Точно так же Павел Черный указывает на предполагаемую отмену первоначально предложенного отделения государственного управления строительством от системы самоуправления. По его словам, планируемый возврат к нынешней «смешанной модели» не позволяет последовательно интегрировать принятие решений.

Министры настаивают на своем

Тем не менее министерство регионального развития все еще придерживается мнения, что поправка NSZ якобы создаст идеальные условия не только для строителей, но и для проектировщиков. «Это будет фундаментальное изменение, которое поможет начать развитие строительной отрасли в ближайшие годы. Поправка исправит самые большие ошибки и в то же время принесет много пользы. В частности, это ускорит и сделает управление строительством более эффективным, сохранив при этом защиту общественных интересов. Срок действия разрешения будет сокращен, как и планировалось изначально. Точно так же сохраняется принцип «один кабинет, одна процедура, один штамп», — заявила пресс-секретарь министерства Вероника Хешикова в ответ на критику.

Точно так же чиновники убеждены, что опасения по поводу отмены «городских» строительных норм необоснованны, по крайней мере, в Праге. Они заявляют, что в столице будет свой территориальный строительный регламент в виде имплементационных постановлений нового строительного закона: «Однако для того, чтобы все было правильно с процедурной точки зрения, необходимо сначала отменить существующие пражские строительные регламенты. Это предотвратит хаос, особенно между проектировщиками и строителями. Теперь Пражские строительные правила станут исполнительными положениями нового Закона о строительстве», — поясняет Хешикова.

Что касается, пожалуй, самого болезненного момента НСЗ — роли муниципалитетов во всем процессе принятия решений и организации всей системы государственного управления строительством, — то министерство некоторое время назад уже предлагало несколько возможных решений. Поправка должна упразднить Высшее строительное управление и подчиненные ему региональные строительные управления, напротив, часть строительных управлений «при муниципалитетах» останется. Правительство решит, сколько их будет — министерство предлагает сократить их количество с нынешних почти семисот до примерно половины, но допускает и другие варианты.

Источник: stavebni-forum.cz

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