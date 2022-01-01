В Чехии продолжается спад ипотечного рынка, люди теряют интерес к жилищным кредитам

​По данным Чешской банковской ассоциации (ČBA), в августе спад активности в сфере ипотечного кредитования продолжился. В годовом исчислении снижение объема выданных ипотечных кредитов в прошлом месяце составило 80%. Процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам без рефинансирования выросла на 0,34 п.п. — до 5,75% в августе по сравнению с июлем.

В августе чешские банки предоставили домохозяйствам ипотечные кредиты на общую сумму 10 миллиардов крон, что на 1,8 миллиарда крон меньше, чем в июле. Месячное падение с точки зрения общего объема выданных ипотечных кредитов, таким образом, достигло 15% после падения более чем на треть в июле.

Ипотечный рынок продолжает слабеть, о чем также свидетельствует годовая динамика, которая углубила его падение с 73% в июле до 78% в августе, согласно данным Hypomonitor. За весь этот год активность на ипотечном рынке упала более чем вдвое.

Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов (без рефинансирования) упал на 1,6 млрд крон в августе — до 8,2 миллиардов крон (в июле этот показатель составлял 9,8 млрд крон). Объем рефинансированных кредитов (внутренних или из другого учреждения) в августе составил 1,8 миллиарда крон.

В августе было выдано 2813 новых ипотечных кредитов, рефинансировано 819.

«Объем и количество выданных ипотечных кредитов продолжали снижаться по сравнению с предыдущим месяцем в августе и были самыми слабыми в истории временного ряда с января 2020 года. Если мы также используем официальную статистику CNB для более длительного сравнения во времени, объем выданных ипотечных кредитов был самым низким с января 2016 года. Таким образом, ипотечный рынок значительно охлаждается, что является результатом сочетания высоких ставок по ипотечным кредитам, ужесточения кредитных правил со стороны ЧНБ, растущей обеспокоенности по поводу развития экономики и в целом высокой цены на недвижимость», — сказал главный экономист ČBA Якуб Сейдлер.

Ставки достигли потолка

Процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам в августе выросла до 5,76% против 5,42% в июле. Таким образом, средняя ипотечная ставка достигла самого высокого уровня с начала 2010 года.

Цены реализации предоставленных ипотечных кредитов уже постепенно догоняют цены предложений, которые в последние месяцы колебались от 6% до 7% в зависимости от конкретных параметров ипотеки. В последние недели уровень цен предложения стабилизировался, с учетом развития рыночных процентных ставок можно прогнозировать, что ставки по ипотечным кредитам, вероятно, уже достигли своего пика.

«Процентные ставки по ипотечным кредитам, вероятно, уже достигли своего потолка. Мы ожидаем, что ставки будут стабильными или снизятся лишь незначительно в ближайшие месяцы. В связи с развитием тарифов количество людей, которые могут себе позволить финансировать свое новое жилье, стремительно сокращается. Однако нельзя пренебрегать высокими ценами на недвижимость», — добавил Михал Нога из Raiffeisen stavební spořitelna.

«После предыдущих динамичных месяцев август характеризовался относительно спокойным течением. Ипотечные ставки в отдельных банковских домах стабилизировались и больше не повышались. Наоборот, в некоторых случаях мы наблюдали снижение процентной ставки по заявкам. Банки стараются бороться за клиентов, которые еще могут получить ипотеку, а в связи со стабилизацией ипотечного рынка могут позволить себе акционные предложения», — рассказал Войтех Прокоп, представитель ипотечного портала Zaloto.

Средняя сумма ипотечного кредита снижается

Средняя сумма ипотеки в последние месяцы немного снижается. В августе она упала ниже трех миллионов крон и составила 2 926 208 крон.

Из-за более строгих правил Центробанка и высоких процентных ставок, увеличивающих ежемесячные платежи, некоторые домохозяйства вынуждены уменьшать предполагаемую сумму ипотеки.

Средняя сумма ипотеки достигла своего наивысшего значения в ноябре прошлого года, когда она составила 3,46 миллиона крон.

Источник: novinky.cz

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