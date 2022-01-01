Какие квартиры в Чехии? Представляем данные переписи населения

​Средняя квартира в Чехии имеет четыре комнаты, включая кухню. Это следует из данных прошлогодней переписи Чешского статистического управления (ČSÚ). Кухня как отдельное помещение есть в более чем 2,9 млн квартир в Чехии, что составляет более 70% заселенных квартир, попавших в статистику.

По данным ČSÚ, среднее количество жилых комнат (включая кухню) на квартиру в прошлом году достигло 3,9. С учетом кухни большую часть составляют квартиры с четырьмя комнатами, которых насчитывается 1,3 млн. Есть 1,2 миллиона квартир с пятью и более комнатами и менее 1 миллиона квартир с тремя комнатами. По данным переписи, в прошлом году в Чехии было 4,48 млн населенных квартир, что на 9,1% больше, чем в 2011 году. ČSÚ уже заявляло в июле, что наиболее распространенными квартирами в Чехии являются квартиры площадью 60-79 кв.м. В прошлом году их было почти 1,2 миллиона по всей стране.

Перепись выявила 1,2 млн квартир с кухнями в жилых квартирах (десятью годами ранее квартиры с отдельным кухнями при переписи не выделялись).

Количество квартир с кухней в будущем, скорее всего, увеличится. Предложение в основном состоит из новых квартир, так называемых +kk, то есть с кухней. «Кухня вместе с гостиной является центром семейной жизни, поэтому в настоящее время является абсолютным стандартом реализация де-факто покупки кухни вместе с квартирой в рамках клиентского сервиса, который застройщик предоставляет владельцам квартир, недавно построенных в Чехии», — говорит пресс-секретарь FINEP Давид Йирушек.

Миллион семейных домов

С 2011 года средние инвестиционные затраты на квартиры в кирпичных домах увеличились на 800 000 крон — до 4,1 миллиона. Планировка квартир стала более экономичной, но полезная площадь осталась практически такой же, поэтому комнаты стали больше. Дома сегодня более энергоэффективны, чем в прошлом.

По словам Петры Куржиновой, начальника отдела статистики строительства и жилищного строительства ČSÚ, после Второй мировой войны в Чешской Республике было построено почти миллион индивидуальных домов (включая модификации). За последние четыре года их строилось около 20 000 в год. «Большинство из них — кирпичные дома, почти 16 000 из них были построены в 2021 году», — говорит Марек Рожичек, председатель ČSÚ.

С 2011 по 2021 год, согласно статистике, планировка квартир в многоквартирных домах уменьшилась с 5+1 до 4+1, а жилая площадь уменьшилась всего на 2,4% - до 93,2 кв. м. Строительство ускорилось на 4,4 месяца и занимает в среднем 3 года и 3 месяца. По данным ČSÚ, средние инвестиционные затраты на строительство квартиры в многоквартирном доме в прошлом году составили 4,1 млн крон, в 2011 году средняя стоимость была на уровне 3,3 млн крон.

Семейные дома чаще всего строятся вокруг крупных городов с качественной инфраструктурой и большим количеством рабочих мест или прямо в них. В 2011 – 2021 годах наибольшее количество квартир в семейных домах было построено в Брандис-над-Лабем – Стара-Болеслав, за которыми следуют Прага и Черношице.

Количество квартир в деревянных домах растет, увеличившись в 2021 году почти вдвое по сравнению с 2011 годом. В прошлом году было сдано 2732 жилых деревянных дома, что составляет 14,4% от их общего количества. Сейчас на строительство деревянного дома уходит в среднем 25,8 месяца. Цена квартиры 4+1 в деревянном доме жилой площадью 78,2 кв м составляет в среднем 3,5 млн крон, большую часть составляют дома из легкого каркасного каркаса, срубы составляют 10%.

Интенсивность строительства

По данным ČSÚ в первой половине этого года в Чехии было завершено строительство 20 158 квартир, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого общего количества 55% приходится на жилые помещения в индивидуальных домах, хотя в последние годы эта доля остается более или менее неизменной.

Учитывая хронический жилищный кризис, есть обнадеживающие цифры по началу строительства - за первые шесть месяцев строители начали строительство в общей сложности 25 439 квартир, общий рост в годовом исчислении составил 3,7%.

В этом контексте интересно сравнить два «сегмента» жилищного строительства на 2021 год. Инвестиционные затраты на строительство одной единицы в многоквартирных домах составили 2,9 млн крон, а в семейных домах — 4,1 млн. Планировка и, несомненно, площадь квартир обоих типов соответствуют этим числам: если в многоквартирных домах преобладала планировка 2+1, то в семейных домах – 4+1.

Источник: stavebni-forum.cz

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