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Индекс Deloitte: как живут европейцы и сколько стоит недвижимость в ЕС

Индекс Deloitte: как живут европейцы и сколько стоит недвижимость в ЕС

Партнер рубрики:
Kochy
16 сентября
09:03
3160
​Чехи дольше всех в Европе копят на новое жилье — им нужен эквивалент 13,31 средней годовой зарплаты (до вычета налогов) на квартиру площадью 70 кв. м. Таким образом, Чехия уже давно входит в число европейских стран с наименее доступным собственным жильем.

Индекс Deloitte: как живут европейцы и сколько стоит недвижимость в ЕС

У кого похожая ситуация и где жилье, напротив, самое доступное?

Deloitte Property Index 2022 сравнивает цены на квартиры, арендную плату и другие тенденции на рынках жилья в 23 европейских странах, включая Чешскую Республику.

Ключевые результаты? Помимо Чехии, проблема недоступности жилья есть и в Словакии, где для покупки квартиры площадью 70 кв. м необходимо 12,76 среднегодовой брутто-зарплаты (в Чехии, напомним, необходимо 13,31 годовой зарплаты). Амстердам (17,7 зарплаты), Прага (15,3) и Братислава (13,7) входят в тройку мегаполисов, где покупать жилье дороже всего.

Цены на новые квартиры больше всего выросли в Венгрии

Средняя цена сделки с новыми квартирами увеличилась в 18 странах. Самый интенсивный рост был зафиксирован в Венгрии (21,51%), а четвертое место принадлежит Чехии (18,42%). Напротив, снижение произошло в Латвии (-1,32%), Словении (-3,84%) и Испании (-8,50%).

Средняя цена сделки с новыми квартирами в Чехии в 2021 году составила 3 342 евро за кв. м. Самая высокая цена была в Великобритании — 4 905 евро за кв. м, самая низкая — в Боснии и Герцеговине (974 евро за кв. м). Среди городов Чешской Республики самая высокая средняя цена сделки с новыми квартирами зафиксирована в Праге (4 353 евро за кв. м), за столицей следует Брно (3 494 евро за кв. м). Самая низкая цена в Остраве — 1 983 евро за кв. м.

«Ключевой особенностью чешского рынка недвижимости стало слабое предложение как на первичном, так и на вторичном рынках крупных городов. В следующем году ожидается рост цен на недвижимость в Чехии, а также в большинстве анализируемых европейских стран. Таким образом, ухудшится доступность собственного жилья», — говорит Петр Хана, директор по недвижимости Deloitte.

Самые дорогие квартиры — в Париже

В Париже цены на квартиры традиционно самые высокие: цена за квадратный метр колеблется в районе 13 463 евро. Высокие средние цены сделок также в Мюнхене, Лондоне, Осло, Франкфурте и Амстердаме. Самые низкие средние цены предлагают болгарские города Варна (885 евро за кв. м) и Бургас (900 евро за кв. м).

Как обстоят дела на европейском рынке недвижимости?

Самый значительный рост цен в годовом исчислении был зафиксирован в Кошице, на 38,2%. Не отстают Брно с 22,4% и Прага, где средняя цена сделки с новой квартирой увеличилась на 20,1%.

Если сравнивать отдельные города со средними показателями по стране, в Лиссабоне наблюдается самая большая разница в средней цене сделки, более чем на 300% по сравнению с остальным рынком Португалии.

Наоборот, Острава, где купить новую квартиру можно всего за 58,26% средней цены по республике, предлагает самые низкие цены в сравнительном выражении.

В столицах стран Центральной и Восточной Европы цены сделок на 25-40% выше средних показателей для этих государств.

Арендная плата? Париж снова самый дорогой

Париж также является явным лидером, когда речь заходит о ценах на аренду. Те, кто хочет жить во французской столице, должны рассчитывать в среднем на 29,1 евро за кв. м. Арендаторы в Осло, Лондоне, Амстердаме, Тронхейме, Барселоне, Копенгагене, Любляне и Бергене будут платить более 20 евро. В Центральной Европе самая дорогая арендная плата в Варшаве (17,9 евро за кв. м), Братиславе (11,6 евро за кв. м) и Праге (11,3 евро за кв. м). Напротив, арендаторы в румынском Брашове, словенском Целе и болгарских городах София, Варна и Бургас чувствуют себя лучше всего.

Источник: deloitte.com

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