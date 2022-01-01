На чешском рынке недвижимости идет чистка. Некоторые маклеры потеряют работу

​Агенты по недвижимости потеряют до половины своего бизнеса в 2022 году. Количество продаж недвижимости резко падает из-за экономической неопределенности. Некоторые риелторы могут из-за этого потерять работу.

Дорогая недвижимость, рост процентных ставок и охлаждение спроса на жилье. В интервью SZ Byznys маклер Archer reality Франтишек Кроупа рассказал об изменениях, которые сейчас претерпевает бизнес агентств недвижимости.

«Тем, кто выступал посредниками при продаже и аренде и не делал этого должным образом, придется прекратить свою деятельность. Качество агентов по недвижимости действительно будет иметь большое значение в этот момент», — говорит он. «Я ожидаю очередного сокращения числа недобросовестных агентств недвижимости, для которых ближайшие месяцы будут очень болезненными», — добавляет Кроупа в интервью.

– Рынок недвижимости год назад и рынок недвижимости сегодня. Изменился ли он в вашем представлении?

– Диаметрально. Изменение произошло в тот момент, когда начались разговоры о кризисе. Первые изменения я заметил уже в прошлом году, хотя он был одним из самых успешных в сфере недвижимости со времен бархатной революции. На рынок недвижимости в основном влияют две вещи. Это наличие денег и экономического спокойствия. Если я уверен, что мой работодатель не уволит меня из-за того, что он может обанкротиться, я могу позволить себе многое, например, подумать о покупке недвижимости.

– Так что же происходит на рынке недвижимости сегодня?

– Количество потенциальных покупателей и инвесторов уменьшилось почти на 60%. В прошлом году продать недвижимость было очень легко. Маклер опубликовал объявление, на которое часто откликались десятки заинтересованных лиц. Иными словами, у кого были деньги, тот и покупал недвижимость. Однако на данный момент это не так.

Но я считаю, что именно это изменение может положительно сказаться на рынке недвижимости, который сейчас очищается.

Тем, кто выступал посредником в продажах и аренде и не делал этого должным образом, придется уйти из бизнеса. Многое будет зависеть от качества агентов по недвижимости и от того, как они смогут продавать.

– Риелтеров станет меньше?

– Да. Я думаю, это конец для тех, кто делал работу только наполовину. Я ожидаю очередного снижения количества недобросовестных агентств недвижимости, для которых ближайшие месяцы будут очень болезненными.

Я также ожидаю увольнений агентов по недвижимости в крупных агентствах и франшизах. Некоторые агентства имеют сотни брокеров, но они не могут зарабатывать на жизнь, когда сделок мало.

– Учитывая все изменения, которые в последние месяцы захлестнули рынок, как меняется бизнес-стратегия агентов по недвижимости?

– До сих пор агенты продавали, скажем так, внутрь. Им нужно было получить недвижимость для продажи, и они рекламировали себя в первую очередь тем, кто продавал. Теперь они должны научиться продавать себя тем, кто покупает. И, с моей точки зрения, это положительное изменение.

– Как привлечь потенциального клиента сегодня?

– Эти стратегии удобно разделить на маркетинг и бизнес. Маркетинг сегодня — это реклама в Интернете, что очень просто. Но о самой сделке забывают. Про двухкомнатную квартиру снимают длинные ролики, туда летают дроны, что в принципе не имеет должного продающего эффекта.

Если вы сделаете фильм или 3D-фото, человек, который решает, интересна ли ему эта недвижимость, всегда найдет что-то, что ему не понравится. Ему покажется, что он уже был в этой квартире раньше, и в результате он не придет на просмотр. И как вы хотите иметь дело с кем-то, кто не общается с вами?

– Как падение спроса, рост процентных ставок и т. д. повлияют на бизнес в сфере недвижимости? Вы считаете, что продажи упадут?

– Да. Существенно. Год еще не заканчивается, но я ожидаю снижения как минимум наполовину в этом году. Основное изменение заключается в том, что продолжительность продажи увеличивается и в то же время продажи снижаются.

Главный параметр – хорошо исполненные сделки и их количество. Но сегодня количество сделок значительно снижается. Строятся элитные дорогие квартиры, а доступность жилья, особенно в столице, не улучшается.

– Есть ли шанс, что спрос снова возрастет в ближайшие месяцы?

– В тот момент, когда рынок успокоится и процентные ставки начнут снижаться до разумного уровня, рынок снова начнет постепенно расти. Цены не так уж изменились, хотя таблицы показывают, что доля вынужденных продаж увеличивается.

– Вырастет ли количество вынужденных продаж в связи с ростом цен на ипотеку?

– Думаю, значительных изменений не будет. Человек, который попадает в экономические проблемы, сначала продает вещи, а не крышу над головой. На данный момент мы наблюдаем незначительное увеличение вынужденных продаж. Но они более заметны, в основном потому, что общее количество реализованных продаж существенно уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

– Как будут развиваться цены на недвижимость? Вы говорили о том, что сейчас рынок стагнирует. Это долгосрочный процесс?

– Если бы государство начало строить там, где это возможно, это могло бы повлиять на цены старой недвижимости. Однако на данный момент никаких указаний на это нет. В настоящее время строятся элитные дорогие квартиры, а доступность жилья, особенно в столице, не улучшается. Это означает, что у нас по-прежнему будет дорогая недвижимость.

В то же время я не хочу говорить о завышенных ценах, потому что недвижимость ведет себя так же, как и другие товары, и никакого пузыря на рынке недвижимости нет. Это свободный рынок. Квартир мало, поэтому они продаются по высокой цене.

Я не думаю, что в долгосрочной перспективе цены снизятся, но я не говорю о следующих двух годах. Возможно, если война продолжится, экономическая ситуация ухудшится, а процентные ставки продолжат расти, цены немного упадут.

Источник: seznamzpravy.cz

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