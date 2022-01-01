Дешевой ипотеки не предвидится, считает глава крупнейшего чешского банка

По словам главы банка Česká spořitelna Томаша Саломона, ипотека под 2% не вернется в ближайшие годы. Однако кредиты на недвижимость и сами квартиры подешевеют, в некоторых случаях и на 20%, прогнозирует он.

Ставки по ипотечным кредитам в августе впервые за долгое время снизились, хотя и ненамного. По данным Hypoindex, сейчас средняя ставка составляет 6,23%, а по данным Hypomonitor — 6,75%. Глава Česká spořitelna Томаш Саломон ожидает дальнейшего удешевления ипотечных кредитов, если инфляцию удастся укротить.

«Я не ожидаю резкого роста цен. Думаю, в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены немного снизятся», — говорит он.

Однако ставка не достигнет 2%, к которым привыкли клиенты в Чехии. «Не в ближайшие несколько лет. Ставки по ипотечным кредитам будут выше 3%», — предполагает Саломон.

Рынок ипотеки в Чехии упал на три четверти по сравнению с прошлым годом. Падение связано с более высокой базовой ставкой Чешского национального банка, что делает деньги и, следовательно, кредиты более дорогими. Кроме того, свою роль играют более строгие условия ЦБ, которые уже не позволяют получить ипотечный кредит практически кому угодно, и высокие цены на недвижимость.

В Česká spořitelna в первом полугодии количество выданных ипотечных кредитов сократилось примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. В рекордном году Česká spořitelna оформила больше всех ипотечных кредитов среди чешских банков, в общей сложности более 38 тыс. на сумму 122,7 млрд крон.

«Можно предположить, что объем будет меньше. Я ожидаю примерно половину объема в годовом исчислении, и я бы не стал придавать этому большого значения. Сегодня мы работаем примерно на уровне 2019 года, что очень неплохо», — говорит Саломон.

По словам Саломона, клиенты стали задумываться, стоит ли совершать самую большую инвестицию в своей жизни в это неопределенное время. Также из-за более высоких расходов на энергию и продукты питания сбережения чехов в банках становятся все меньше. В Česká spořitelna, крупнейшем чешском банке с 4,7 млн ​​клиентов, депозиты за год сократились почти наполовину. «Во время ковида эта цифра была на уровне 200 млрд, сейчас на 80 млрд меньше», — уточняет Саломон.

Однако серьезных проблем с погашением кредитов ни у частных клиентов, ни у компаний пока нет. Сумма непогашенных кредитов находится на самом низком уровне в истории.

Česká spořitelna ожидает рецессии, подтвердил Саломон.

«Подготовка к сценарию, в котором ничего не растет, естественна. То, что мы жили в период бума 10 лет, не значит, что так будет всегда. Рост замедлится», — считает глава чешского банка.

Однако, по его мнению, финансовый сектор сможет справиться с любым увеличением неработающих кредитов. «Он в хорошей форме, хорошо капитализирован и имеет хорошее покрытие проблемных кредитов с потенциальными списаниями», — говорит Саломон.

К сожалению, у значительной части чехов нет резерва на худшие времена. «40% наших клиентов не имеют даже резерва для покрытия ежемесячных расходов. Мы являемся релевантной статистической выборкой, я думаю, ее можно экстраполировать на весь рынок», — объясняет Саломон.

Источник seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день