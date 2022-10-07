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Брно: рынок новостроек остыл, девелоперы планируют отложить реализацию проектов

Брно: рынок новостроек остыл, девелоперы планируют отложить реализацию проектов

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Kochy
07 октября
12:37
185
Продажи новых квартир в моравском мегаполисе в третьем квартале 2022 года упали до исторического минимума. Это подтвердило тенденцию, которая уже была видна во втором квартале. Данные Trikaya показывают, что 70 новых проданных квартир (половина от того, что было продано за предыдущие три месяца) — это наименьшее количество с 2013 года.

Брно: рынок новостроек остыл, девелоперы планируют отложить реализацию проектов

Значительное падение интереса к квартирам отразилось и на их ценах. В то время как в предыдущем квартале средняя цена квадратного метра достигла нового максимума, в период с июля по сентябрь снизилась на 700 крон, до 126 500 крон. Средняя цена предложения квартир в новостройках Брно снизилась впервые с начала 2018 года. Изменение количества проданных квартир еще более заметно. Если в период с апреля по июнь цена новостроек превышала 130 000 крон за квадратный метр, то за последние три месяца она вернулась на уровень 121 000 крон.

«Как было видно еще в начале лета, рынок действительно переживает охлаждение. В связи с ростом инфляции и особенно с ростом стоимости жилья заметна настороженность покупателей. И это касается не только конечных потребителей, но и инвесторов. Мы предполагаем, что тенденция сохранится. Падение продаж в конце года, которое показывал наш анализ в последние годы, вероятно, будет еще более значительным», — отметил Далибор Ламка из компании Trikaya.

Главный экономист Cyrrus Вит Градил обращает внимание на падение доверия потребителей к экономике: «В настоящее время доля потребителей, считающих сегодняшнюю ситуацию благоприятной для совершения крупных покупок, является самой низкой за всю историю. При этом Чехия по-прежнему занимает первое место среди европейских стран по отношению цен на недвижимость к доходам домохозяйств, и именно их экономическое положение оказывает значительное влияние на спрос». 

Представители Brno development не ожидают дальнейшего падения цен в ближайшем будущем, но допускают, что реализация новых проектов будет отложена.

Источник: stavebni-forum.cz



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