Брно: рынок новостроек остыл, девелоперы планируют отложить реализацию проектов

Значительное падение интереса к квартирам отразилось и на их ценах. В то время как в предыдущем квартале средняя цена квадратного метра достигла нового максимума, в период с июля по сентябрь снизилась на 700 крон, до 126 500 крон. Средняя цена предложения квартир в новостройках Брно снизилась впервые с начала 2018 года. Изменение количества проданных квартир еще более заметно. Если в период с апреля по июнь цена новостроек превышала 130 000 крон за квадратный метр, то за последние три месяца она вернулась на уровень 121 000 крон.
«Как было видно еще в начале лета, рынок действительно переживает охлаждение. В связи с ростом инфляции и особенно с ростом стоимости жилья заметна настороженность покупателей. И это касается не только конечных потребителей, но и инвесторов. Мы предполагаем, что тенденция сохранится. Падение продаж в конце года, которое показывал наш анализ в последние годы, вероятно, будет еще более значительным», — отметил Далибор Ламка из компании Trikaya.
Главный экономист Cyrrus Вит Градил обращает внимание на падение доверия потребителей к экономике: «В настоящее время доля потребителей, считающих сегодняшнюю ситуацию благоприятной для совершения крупных покупок, является самой низкой за всю историю. При этом Чехия по-прежнему занимает первое место среди европейских стран по отношению цен на недвижимость к доходам домохозяйств, и именно их экономическое положение оказывает значительное влияние на спрос».
Представители Brno development не ожидают дальнейшего падения цен в ближайшем будущем, но допускают, что реализация новых проектов будет отложена.
Источник: stavebni-forum.cz