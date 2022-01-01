Строительный сектор Чехии находится в упадке

В августе в чешской строительной отрасли наблюдался дальнейший спад производства. По сравнению с июлем в годовом исчислении снижение составило 2,7%.

В гражданском строительстве, то есть строительстве зданий, производство в августе выросло на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в инженерном строительстве, которое включает строительство дорог или телекоммуникационных и энергетических сетей, этот показатель снизился на 1,4%. В то же время еще в феврале годовой рост сектора достиг почти 17%. По данным Чешского управления статистики, в настоящее время рост сдерживается высокими ценами на строительные работы и материалы, а также длительным процессом выдачи разрешений на строительство. Например, количество квартир, строительство которых началось в августе, сократилось на 12% в годовом исчислении — до 4 025. Количество сданных квартир, напротив, увеличилось на 60,9% — до 3 639.

Помимо высокой себестоимости, строительное производство сдерживается еще и меньшей заинтересованностью населения в покупке квартир и домов. По словам директора девелоперской компании Ekospol Эвжена Корца, многие инвесторы приостановили свои вложения из-за высокой инфляции. Исполнительный директор девелоперской компании Central Group Михаэла Томашкова сообщила, что с начала года в Праге было разрешено строительство 3 252 квартир, тогда как в прошлом году за весь год показатель составил 9 446 квартир. Это лишний раз показывает, что прошлый год с рекордным количеством разрешений на строительство квартир был исключением.

Источник: stavebni-forum.cz

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