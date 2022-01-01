Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии на 2022 год, которые заинтересуют инвесторов

Сегодня поговорим о новых уникальных инвестиционных возможностях в Праге — браунфилды. В статье мы поговорим об актуальной ситуации, а также узнаем, какие контретно проеты предлагаются на рынке.

Браунфилды — англ. «коричневое поле». Неиспользуемые, запущенные земли или строения, остатки промышленной, сельскохозяйственной, военной или иной деятельности, которые могут послужить новой цели после восстановления.

Земельные участки под жилье для 154 000 человек в Праге

Жилье на 154 000 человек и потенциал для создания до 212 000 рабочих мест. Такими перспективами обладают 11 «браунфилдов» в Праге, которые рассчитывает развивать Институт планирования и развития (IPR). Самый крупный из участков застройки, общей площадью 940 гектаров, находится в Высочанах, где можно было бы создать жилье для более чем 30 тысяч человек.

Проблема с застройкой «браунфилдов» состоит в том, что в прошлом государство, вне зависимости от города, эти земли распродавало. Таким образом, они не принадлежат Чехии и их будущее зависит лишь от воли инвестора.

Глава IPR Ондржей Богач в качестве примера приводит станцию ​​Смихов (nádraží Smíchov), где городу удалось достигнуть соглашения с инвестором, а также случай станции Бубна (nádraží Bubnа), где, наоборот, этого не произошло.

IPR предоставил анализ территорий, включая подробные данные, а также разработал методологию работы с ними в следующем году. Анализ дополнен основными рекомендациями о том, как обращаться с «браунфилд»-участками. Предложения IPR включают рекомендации также касающиеся экономического и социального уровней.



Сделку усложняет большое количество собственников

Наибольшее количество жителей, а именно 33 426 человек, в будущем должно проживать на некогда заброшенных участках в Высочанах. Площадь «браунфилдов» там составляет 220 гектаров, это самая большая территория, которая подлежит трансформации, куда входят участки Nová Harfa, Tesla Hloubětín и Barvy Tebas. Территория, из которой 14% находится во владениях столицы, принадлежит в общей сложности 31 владельцу. Помимо жилой площади, здесь планируется создать рабочие места для более чем 35 000 сотрудников.

Напротив, самая маленькая застройка площадью 34 гектаров находится в Зличине, где планируется заселить 2032 жителя и разместить 2826 рабочих мест.

По словам вице-мэра Петры Колинской (Trojkoalice), большое количество собственников тормозит строительство в Богдалце. 197 гектаров этой земли принадлежат 31 владельцу. «Одним из результатов программы IPR должен стать своего рода типовой контракт или руководство о том, как добиться согласия владельцев и последующих корректировок на территории», — сказала она. Новый план должен начать применяться с 2023 года.

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Браунфилды в Праге Где Площадь (в гектарах) Кол-во собственников Кол-во жителей Кол-во рабочих мест Богдалец 197 31 25 000 40 000 Высочаны (Глоубетин) 220 31 33 000 35 000 Смихов 46 13 3364 8829 Бубны 110 23 23 000 39 000 Летняны 67 9 4000 4000 Роганский остров Палмовка 69 31 15 000 23 000 Йинонице 72 31 7000 11 000 Жд-станция Жижков 34 29 2000 3000 Зличин 34 29 2000 3000 Беларие (Модржаны) 47 32 7000 6000 Рузине 39 14 5000 4000 Источник: novinky.cz

Браунфилд-проекты, с которыми мы рекомендуем ознакомиться

Lihovar Smíchov

Статус : предпродажа

: предпродажа Девелопер : Trigema

: Trigema Район : Прага 5

: Прага 5 Местонахождение : Смихов

: Смихов Квартиры готовы к заселению : с 2023

: с 2023 Общее количество квартир: 500

Уникальный жилой комплекс, который будет построен на месте одного из крупнейших оригинальных пражских ликероводочных заводов Fischl a synové, предлагает более 550 квартир с планировками от небольших квартир с 1 спальней до роскошных просторных 5-комнатных квартир с террасой на крыше и джакузи. Жителям будет обеспечен захватывающий вид на город и долину Влтавы.

Проект Lihovar выходит далеко за рамки «просто жилья»: его территория задумана как место для общения и культуры, и его цель – стать социальным сердцем всего Смихова.

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Smíchov City

Девелопер : Sekyra Group

: Sekyra Group Район : Прага 5

: Прага 5 Местонахождение : Смихов

: Смихов Квартиры для заселения с: 2022

Проект «Смихов Сити» представляет собой план полной ревитализации всей территории неиспользуемой до сих пор территории грузовой жд-станции Смихов. На площади 210 000 м2 будет выставлен новый район с рядом новых офисных, торговых и жилых зданий. Таким образом, Смихов получит новый современный многофункциональный центр.

В настоящее время в рамках проекта строится участок Смихов Сити – Север возле площади На Книжеци (náměstí Na Knížecí). Строительство «Смихов Сити» – Север разделено на 3 очереди, обозначенные SM1, SM2 и SM3.

SM1 предлагает офисные здания, SM2 и SM3 включают в себя жилые здания, где располагается в общей сложности 400 жилых единиц. В рамках SM2 в настоящее время доступно 195 квартир, часть SM3 все еще находится в стадии подготовки, и ее жилые площади будут частично предназначены для продажи, частично для сдачи в аренду.

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Rohan City

Статус: В продаже

Застройщик: Sekyra Group

Район: Прага 8

Расположение: Карлин

Квартиры для заселения с: 2023 (проект в стадии подготовки)

Общее количество квартир: 220 на первом этапе

Девелоперский проект под названием Rohan City занимается восстановлением заброшенного участка на территории бывшего острова Рогань в Карлине, Прага. Между улицей Роганьская набережная (Rohanské nábřeží) и велосипедной дорожкой вдоль реки Влтавы будет построен современный многофункциональный центр, сочетающий в себе административные, жилые и торговые функции.

Предлагается площадь более 200 000 м2, большая часть которой также будет занята общественными зелеными насаждениями. Магазины и административные здания будут стоять вдоль оживленной набережной, что создаст естественный шумовой барьер. Внутри элитного комплекса с видом на реку предлагается несколько высотных многоквартирных домов, которые дополнят площадь кафе и ресторанами.

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