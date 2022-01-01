Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии на 2022 год, которые заинтересуют инвесторов

Браунфилды — англ. «коричневое поле». Неиспользуемые, запущенные земли или строения, остатки промышленной, сельскохозяйственной, военной или иной деятельности, которые могут послужить новой цели после восстановления.
Земельные участки под жилье для 154 000 человек в Праге
Жилье на 154 000 человек и потенциал для создания до 212 000 рабочих мест. Такими перспективами обладают 11 «браунфилдов» в Праге, которые рассчитывает развивать Институт планирования и развития (IPR). Самый крупный из участков застройки, общей площадью 940 гектаров, находится в Высочанах, где можно было бы создать жилье для более чем 30 тысяч человек.
Проблема с застройкой «браунфилдов» состоит в том, что в прошлом государство, вне зависимости от города, эти земли распродавало. Таким образом, они не принадлежат Чехии и их будущее зависит лишь от воли инвестора.
Глава IPR Ондржей Богач в качестве примера приводит станцию Смихов (nádraží Smíchov), где городу удалось достигнуть соглашения с инвестором, а также случай станции Бубна (nádraží Bubnа), где, наоборот, этого не произошло.
IPR предоставил анализ территорий, включая подробные данные, а также разработал методологию работы с ними в следующем году. Анализ дополнен основными рекомендациями о том, как обращаться с «браунфилд»-участками. Предложения IPR включают рекомендации также касающиеся экономического и социального уровней.
Сделку усложняет большое количество собственников
Наибольшее количество жителей, а именно 33 426 человек, в будущем должно проживать на некогда заброшенных участках в Высочанах. Площадь «браунфилдов» там составляет 220 гектаров, это самая большая территория, которая подлежит трансформации, куда входят участки Nová Harfa, Tesla Hloubětín и Barvy Tebas. Территория, из которой 14% находится во владениях столицы, принадлежит в общей сложности 31 владельцу. Помимо жилой площади, здесь планируется создать рабочие места для более чем 35 000 сотрудников.
Напротив, самая маленькая застройка площадью 34 гектаров находится в Зличине, где планируется заселить 2032 жителя и разместить 2826 рабочих мест.
По словам вице-мэра Петры Колинской (Trojkoalice), большое количество собственников тормозит строительство в Богдалце. 197 гектаров этой земли принадлежат 31 владельцу. «Одним из результатов программы IPR должен стать своего рода типовой контракт или руководство о том, как добиться согласия владельцев и последующих корректировок на территории», — сказала она. Новый план должен начать применяться с 2023 года.
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|
Браунфилды в Праге
|
Где
|
Площадь
(в гектарах)
|
Кол-во
собственников
|
Кол-во
жителей
|
Кол-во
рабочих мест
|
Богдалец
|
197
|
31
|
25 000
|
40 000
|
Высочаны (Глоубетин)
|
220
|
31
|
33 000
|
35 000
|
Смихов
|
46
|
13
|
3364
|
8829
|
Бубны
|
110
|
23
|
23 000
|
39 000
|
Летняны
|
67
|
9
|
4000
|
4000
|
Роганский остров Палмовка
|
69
|
31
|
15 000
|
23 000
|
Йинонице
|
72
|
31
|
7000
|
11 000
|
Жд-станция Жижков
|
34
|
29
|
2000
|
3000
|
Зличин
|
34
|
29
|
2000
|
3000
|
Беларие (Модржаны)
|
47
|
32
|
7000
|
6000
|
Рузине
|
39
|
14
|
5000
|
4000
|
Источник: novinky.cz
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Статус: В продаже
Застройщик: Sekyra Group
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