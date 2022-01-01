Costa Plana: На чешский рынок недвижимости выходит новый девелоперский проект. Почему стоит обратить на него внимание?

Проект COSTA PLANA Липно представляет собой новый трехэтажный жилой дом на берегу водохранилища Липно. Дом полностью приспособлен для долгосрочного, краткосрочного проживания или сдачи в аренду.
Детали
- Цена: от 4 200 000 чешских крон
- Černá v Pošumaví 264
- Количество квартир: 17
- Типы квартир: 1+кк, 2+кк, 3+кк
- Площадь помещения: от 28 м² до 67 м²
- 14 парковочных мест: 290 000 чешских крон
- Низкие эксплуатационные расходы, энергоемкость В
- Железнодорожная станция в 500 м — 10 минут пешком
Для покупки доступны 17 квартир, которые подходят для собственного сезонного отдыха, а также в качестве выгодных инвестиций.
Окрестности плотины и водохранилища Липно круглый год привлекают гостей благодаря расположению на Шумаве и близости лыжных центров. Летом это идеальное место для занятий спортом, развлечений, отдыха на природе, а также для принятия солнечных ванн на песчаных пляжах.
Рядом находится несколько пешеходных и велосипедных дорожек, также много возможностей для водных видов спорта: гребли на байдарках, виндсерфинга, яхтинга и кайтбординга.
В зимний сезон вы оцените близлежащие горнолыжные районы Фримбурк, Липно, Хохфихт в соседней Австрии и Миттендорф в Германии.
Из подавляющего большинства квартир открывается вид на водохранилище Липно, а две меньшие квартиры ориентированы на лес.
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