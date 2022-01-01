Costa Plana: На чешский рынок недвижимости выходит новый девелоперский проект. Почему стоит обратить на него внимание?

Предлагаем вам рассмотреть еще один инвестиционный проект, который совмещает в себе окупаемое вложение и возможности для собственного комфортного отдыха.

Проект COSTA PLANA Липно представляет собой новый трехэтажный жилой дом на берегу водохранилища Липно. Дом полностью приспособлен для долгосрочного, краткосрочного проживания или сдачи в аренду.

Детали

Цена : от 4 200 000 чешских крон

: от 4 200 000 чешских крон Černá v Pošumaví 264

Количество квартир : 17

: 17 Типы квартир : 1+кк, 2+кк, 3+кк

: 1+кк, 2+кк, 3+кк Площадь помещения : от 28 м² до 67 м²

: от 28 м² до 67 м² 14 парковочных мест : 290 000 чешских крон

: 290 000 чешских крон Низкие эксплуатационные расходы, энергоемкость В

Железнодорожная станция в 500 м — 10 минут пешком

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Для покупки доступны 17 квартир, которые подходят для собственного сезонного отдыха, а также в качестве выгодных инвестиций.

Окрестности плотины и водохранилища Липно круглый год привлекают гостей благодаря расположению на Шумаве и близости лыжных центров. Летом это идеальное место для занятий спортом, развлечений, отдыха на природе, а также для принятия солнечных ванн на песчаных пляжах.

Рядом находится несколько пешеходных и велосипедных дорожек, также много возможностей для водных видов спорта: гребли на байдарках, виндсерфинга, яхтинга и кайтбординга.

В зимний сезон вы оцените близлежащие горнолыжные районы Фримбурк, Липно, Хохфихт в соседней Австрии и Миттендорф в Германии.

Из подавляющего большинства квартир открывается вид на водохранилище Липно, а две меньшие квартиры ориентированы на лес.

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