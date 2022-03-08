В Чехии нет интереса к жилищным кредитам: рынок ипотеки сократился на 80%

​Обвал ипотечного рынка продолжился и в сентябре. В прошлом месяце банки предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 7 миллиардов крон. По сравнению с августом объем и количество выданных ипотечных кредитов сократились примерно на 30%.

Процентная ставка по реальным новым ипотечным кредитам без рефинансирования немного выросла в сентябре, но осталась на уровне 5,8%, как и месяцем ранее.

Объем выданных ипотечных кредитов в прошлом месяце составил 7,16 млрд крон, что на 2,9 млрд крон меньше, чем в августе. Как показывают данные ČBA Hypomonitor, месячное снижение общего объема выданных ипотечных кредитов после августа увеличилось почти до 30%. Рынок ипотеки значительно ослабевает, что видно и по годовой динамике: падение усилилось с 78% в августе до 82% в сентябре.

«Спад на рынке, вызванный в основном высокими процентными ставками и неопределенностью в виде высоких цен на энергоносители, привнес несколько новых тенденций на рынок ипотечного кредитования. Во-первых, значительно более высокий спрос на энергосберегающие свойства. Наши данные показывают, что интерес ко всем видам кредитных продуктов, помогающих финансировать этот вид недвижимости или технологии сбережения, увеличился», — сказал Властимил Нигрин из группы ČSOB.

В то же время он указал на вторую тенденцию — увеличение предложения рекреационной недвижимости. «Начинают проявляться высокие цены на энергоносители, что влияет на владельцев большего количества объектов недвижимости. Рост предложения рекреационных объектов может отразиться на снижении их стоимости», — добавил он.

Падение интереса к новым ипотечным кредитам

Объем вновь выданных ипотечных кредитов (без рефинансирования) в сентябре составил 6 млрд крон, что примерно на 2,2 млрд крон меньше, чем в августе. Объем рефинансированных кредитов (внутренних или из другого учреждения) в сентябре достиг 1,2 млрд крон.

Количество вновь выданных ипотечных кредитов сократилось почти на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 2 054. Годовое снижение в случае действительно новых ипотечных кредитов усилилось в сентябре до 80% по объему ипотечных кредитов и до 77% по их количеству.

«О существенном замедлении активности на ипотечном рынке также свидетельствует тот факт, что объем вновь выданных ипотечных кредитов в сентябре достиг самого низкого уровня с начала 2014 года. Среди причин — ужесточение кредитных правил, растущие опасения по поводу развития экономики и в целом высокие цены на недвижимость», — подытожил главный экономист Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер.

Средняя ставка немного выше

Процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам незначительно выросла до 5,83% в сентябре с 5,76% в августе.

«Начавшееся снижение цен на недвижимость может отразиться и на рынке ипотеки. У тех, кто в ней заинтересован, будет стимул отложить покупку дома или квартиры из-за падения цен на них. Поэтому в настоящее время я не вижу причин для оживления ипотечного рынка, который по своим объемам аналогичен 2015 году. По этой же причине процентные ставки, вероятно, больше расти не будут», — сказал Марек Рихтер из Air Bank.

Средняя сумма ипотеки уменьшается

Средняя сумма ипотечного кредита в последние месяцы несколько снижается. В сентябре, как и в августе, она опустилась чуть ниже уровня в 3 млн крон, где последний раз находилась в конце 2020 года. В ноябре прошлого года средняя сумма ипотеки была самой высокой и составляла 3,46 млн крон.

Источник: novinky.cz

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