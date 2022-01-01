Penta пересчитала стоимость строительства нового пражского района. Миллиарда не хватает

В Праге 5 появится еще один район города – Nová Waltrovka. Однако из-за нынешних цен его строительство будет значительно дороже, чем планировалось. Вместо предполагаемых 4 млрд крон инвестиционная группа Penta заплатит 5 млрд.

Район Waltrovka в Праге 5 получит продолжение. В течение четырех лет Nová Waltrovka должна вырасти на месте бывших гаражей Министерства внутренних дел между станциями метро «Йинонице» и «Радлицка». Концепция будет похожа на оригинальную, которую девелопер Penta Investments продал в 2019 году южнокорейской компании Hanwha Investments & Securities.

Обе компании тогда не раскрыли цену, однако, по информации SZ Byznys, она составляла менее 6 млрд крон.

Строительство Nová Waltrovka на участке примерно в 5 гектаров теперь будет стоить 5 млрд крон, и это на 1 млрд крон больше, чем предполагал первоначальный бюджет Penta.

«Увеличение стоимости связано с ситуацией, сложившейся на рынке», — объясняет руководитель проекта Nová Waltrovka Штепан Перглер, добавляя, что дополнительные средства выделят инвестор и банки. «С другой стороны, выросли не только затраты, но и цены реализации», — добавляет Перглер.

Офисы, апартаменты и гостиница

Nová Waltrovka включает в себя три административных здания общей площадью более 34 000 квадратных метров, гостиницу на 160 номеров и около 450 квартир.

Первые апартаменты уже продаются, и у отеля есть арендатор. Договор аренды сроком на 20 лет был подписан еще до его строительства с компанией Deutsche Hospitality, которая выйдет на чешский рынок под брендом Zleep.

«В настоящее время мы ведем переговоры с арендаторами офисных и торговых помещений», — добавляет Перглер.

Проект включает в себя много зелени и общественного пространства. Помимо скалодрома, на территории будет построен летний кинотеатр. Penta также обсуждает с городским округом строительство школы и спортивной площадки. Согласно демографическому прогнозу, число жителей Праги 5 с нынешних 89 000 человек к концу 2030 года увеличится на одну пятую благодаря новому строительству.

Nová Waltrovka — далеко не единственный район, который сейчас создается в Праге. Например, Роганский остров, где компания Sekyra Group строит Rohan City, также ожидает серьезное преобразование. Общие затраты на этот проект превысят 18 млрд крон. Тот же застройщик меняет и пражский район Смихов.

Компания Central Group в свою очередь строит жилой квартал на месте Жижковской товарной станции. Она планирует построить здесь 2 500 квартир, детский сад и парк за 10 лет.

Источник: seznamzpravy