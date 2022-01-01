В Чехии владельцы ресторанов начали избавляться от своих заведений

​Они пережили пандемию коронавируса и в этом году должны были все наверстать. Сейчас они борются с высокими эксплуатационными расходами, инфляцией и снижением покупательной способности. Некоторые предприниматели отказываются от борьбы и уже продают свои помещения или сдают их в аренду.

Любой, кто ищет бизнес-объект для покупки или аренды, сегодня может выбирать из большего количества предложений, чем в предыдущие годы. Владельцы недвижимости категории «Гостиничный бизнес и другие услуги» все чаще избавляются от объектов.

Увеличивается количество объявлений о продаже и аренде. «Но мы только в начале большой волны», — утверждает Хендрик Мейер, директор European Housing Services, крупнейшей чешской группы по оказанию услуг в сфере недвижимости.

«Предлагаемых объектов — особенно из категории гостеприимства или услуг — примерно на треть больше, чем летом, а к зиме их количество может удвоиться по сравнению с прошлым годом», — говорит он.

По его словам, подавляющее большинство — это операторы, которые пережили ковидные годы и в этом году должны были наверстать два потерянных сезона. Вместо этого они сталкиваются с растущими эксплуатационными расходами, высокой арендной платой, инфляцией и снижением покупательной способности населения.

По словам Йиржи Скотницы, руководителя отдела оценки недвижимости консалтинговой компании RSM, в настоящее время на продажу и в долгосрочную аренду предлагается значительно больше ресторанов, чем обычно.

«На данный момент мы воспринимаем это скорее как предложения менее привлекательных заведений, как с точки зрения расположения, так и с точки зрения их реальной эффективности. Это волна владельцев, которые начинают негативно воспринимать работу ресторанов в долгосрочной перспективе», — добавляет Скотница.

По словам Хендрика Мейера, в ближайшие месяцы к предложению добавится ряд нежилых помещений в аренду от частных владельцев, которые попытаются получить дополнительный доход. Это могут быть бывшие гаражи, мастерские или даже подвалы семейных домов. Они подойдут для малого бизнеса и предпринимателей.

Тенденцию подтверждает и крупнейший портал недвижимости Sreality.cz. «Ежедневное количество рекламных объявлений снижалось с конца 2019 года, но в последние несколько месяцев их снова становится больше, мы регистрируем около 4 000 таких предложений в день», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.

Если говорить об отдельных категориях коммерческих помещений на продажу, то более трети предложения составляют коммерческие помещения (20%), объекты размещения (16%), а затем рестораны (10%).

В настоящее время на Sreality.cz доступны почти 900 коммерческих помещений, более 700 мест размещения и 300 ресторанов. Каждый день добавляются новые объявления о ресторанах и гостиницах — их может быть несколько десятков.

В случае коммерческих площадей, предлагаемых в аренду, почти пятая часть приходится на бизнес-площади, рестораны составляют лишь 4% предложения.

По словам Йиржи Скотницы, цены на предлагаемую коммерческую недвижимость по-прежнему относительно высоки. Однако в ближайшее время можно ожидать снижения цен на менее привлекательные заведения.

«В центрах крупных городов у цен есть шанс подняться хотя бы в соответствии с инфляцией, что по сути означает стагнацию. В местах с меньшим трафиком цены снизятся на 10–12%», — добавляет Хендрик Мейер.

Источник: seznamzpravy.cz

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