«За последние годы цены на квартиры в Чехии упали». Девелоперы это отрицают, но экономисты им не верят

Страх людей перед приближающимся кризисом, а также невыгодная ипотека отражаются на спросе на жилье. После многих лет бума девелоперы сообщают о падении интереса к недвижимости. В третьем квартале этого года в Праге было продано 550 новых квартир, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Застройщики уверяют, что даже отток клиентов не сдвинет с места завышенные цены на квартиры, но у экономистов другое мнение.

Данные застройщиков Skanska, Trigema и Central Group показывают, что спрос на жилье в Праге падает с конца прошлого года. Во втором квартале 2021 года было продано 2 650 квартир, а годом позже за тот же период — 950. В третьем квартале только 550 новых квартир обрели владельца.

«После рекордного прошлого года спрос на рынке новых квартир в этом году упал до минимума», — комментирует Ян Похорски, представитель Skanska.

Еще худшие результаты продаж показывает анализ девелопера Ekospol, согласно которому спрос на новое жилье в столице самый низкий за 15 лет: 410 проданных квартир за последний квартал.

Виновником охлаждения спроса девелоперы однозначно считают невыгодную ипотеку. «В этом году она примерно в три раза дороже, чем год назад», — подтверждает пресс-секретарь Trigema Петра Мартинкова.

По данным статистики Hypomonitor от Чешской банковской ассоциации, средняя процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам в сентябре составила 5,83%, однако в том же месяце прошлого года она составляла всего 2,43%, то есть произошел более чем двукратный рост.

Разница видна и в объеме выданных ипотечных кредитов. В сентябре этого года банки и строительные общества отчитались об ипотечных кредитах на общую сумму 7,2 млрд крон, в сентябре прошлого года — на 29,4 млрд крон.

По словам Похорски, дорогие ипотеки изменили тенденцию, когда преобладало количество клиентов, которые финансировали новое жилье в кредит. Сегодня Skanska продает недвижимость почти исключительно клиентам, сразу платящим полную сумму.

Среди других факторов снижения интереса к недвижимости Похорски упоминает неопределенную экономическую ситуацию и опасения по поводу дальнейшего политического развития в Европе.

Исполнительный директор Sekyra Group Леош Андерле считает, что в дальнейшем среди клиентов будут преобладать инвесторы, покупающие квартиры с целью сдачи в аренду. Люди, которые покупают квартиры поштучно для собственных нужд, останутся в меньшинстве.

В долгосрочной перспективе одной из причин недоступности жилья эксперты видят покупку недвижимости с целью инвестирования. Инвестиционные квартиры часто остаются пустыми. «Блокировка» этих квартир приводит к дальнейшему перегреву рынка и росту цен.

Квартиры подешевеют или нет?

Девелоперы неохотно говорят о снижении цен на новостройки. Они согласны в том, что подорожали энергия и строительные материалы. Они также упоминают возможность временной остановки некоторых проектов.

«На первичном рынке нет места общему снижению цен», — говорит Мартинкова из Trigema. Кроме того, последние данные тройки девелоперов Skanska, Trigema и Central Group показывают, что цены на новые квартиры в Праге в третьем квартале продолжали расти.

По словам застройщиков, в ближайшем будущем цены на новые квартиры, вероятно, стабилизируются на уровне от 145 000 до 150 000 крон за квадратный метр.

Но компании допускают, что на старые квартиры цены могут снизиться, что приведет к увеличению разницы в ценах между новостройками и вторичным рынком жилья.

Аналитик UniCredit Bank Йиржи Поур согласен с тем, что снижение цен, вероятно, коснется в основном старой недвижимости, но, по его словам, этой участи не смогут избежать и новые квартиры.

Аргумент с подорожанием стройматериалов он считает странным. «Отмечу, что материалы подорожали только с 2021 года, а цены на недвижимость падают уже несколько лет подряд», — отмечает он.

Аналитик Cyrrus Вит Градиль также ожидает снижения цен. Он указывает на беспрецедентно высокие ставки по ипотеке, а также падение реальных доходов населения и самое пессимистичное за всю историю настроение домохозяйств.

«Совокупность этих факторов неизбежно приведет к падению спроса на недвижимость», — говорит он. Однако он признает, что из-за высокой инфляции со стороны предложения не будет готовности к значительным скидкам. По его словам, рынок перейдет в режим ожидания.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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