Ситуация на рынке аренды полностью поменялась. «Вы должны бороться за свой собственный дом, как в каком-то X Factor», говорит эксперт по аренде недвижимости

Цены на аренду в Чехии растут стремительно, на 5% каждые три месяца. Несмотря на это, предложения квартир исчезают за несколько дней. Высокие цену на аренду нужно пережить, а здравый смысл подсказывает подождать с покупкой квартиры, считает эксперт по ипотечному кредитованию Либор Остатек.

Студенты, украинцы и те, кому пришлось отказаться от ипотеки своей мечты, выстроились в очередь на аренду жилья. По словам эксперта по ипотеке Broker Trust и основателя Golem Finance Либора Остатека, ситуация на рынке арендного жилья резко поменялась.

«При обычных обстоятельствах я выбираю в качестве арендатора. Теперь все наоборот, хозяин выбирает. Он проводит тендер. Вы должны бороться за свой собственный дом, как в каком-то X Factor», — говорит он.

На одно объявление отвечают десятки заинтересованных лиц. «Если предложение интересное по соотношению цены и качества, в разумном месте, с разумными энергозатратами, заинтересованных могут быть десятки. Нужно мониторить рынок и постоянно находиться онлайн», — советует Остатек.

Астрономические цены на квартиры вкупе с более дорогими и недоступными кредитами подталкивают чехов к аренде. Поэтому логично, что цены на аренду растут. В актуальном предложении портала Sreality.cz, например, можно найти квартиру в Праге площадью 16 квадратных метров за 17 000 крон в месяц.

«Получается больше тысячи крон за один метр. Это в три раза больше, чем обычно платят в среднем в крупных городах, то есть 350 крон за метр», — комментирует Остатек.

Согласно данным серверов недвижимости Realitycechy.cz и Realitymorava.cz, цены на аренду жилья росли быстрее всего за последние 15 лет в период с февраля по сентябрь. В таких городах, как Прага, Брно, Оломоуц, Градец-Кралове или Пльзень, некоторые арендные ставки стали на 10–30% выше, чем в начале этого года. Каждые три месяца цены растут в среднем на 3–5%.

«Аренда самого востребованного типа квартир 2+1 на окраинах крупных городов стоит более 16 000 без электричества. В небольших городах — около 13 000 крон», — приводит пример Либор Остатек.

Арендная плата по-прежнему лучше, чем платеж по ипотеке

«Конечно, арендная плата все равно выгоднее, чем платеж по ипотеке. Но рынок находится в трансформации. Собственное жилье работает циклично, мы рассчитываем, что в следующем году сможем дойти до ситуации, когда снова будет смысл думать о собственном жилье», — прогнозирует Остатек. Однако вряд ли это произойдет в первой половине года.

Когда процентные ставки начнут снижаться (что, по словам Остатека, займет некоторое время), цены на недвижимость могут упасть более значительно, чем после последнего ипотечного кризиса. «После 2008–2009 годов, когда к нам пришла рецессия, спад длился пять лет. Новое снижение может быть не таким медленным», — предполагает ипотечный эксперт.

«Здравый смысл подсказывает подождать, пока цены не упадут», — говорит Остатек. В условиях нынешнего энергетического кризиса практически невозможно оценить, сколько составят расходы на содержание жилья.

«Когда я прихожу в салон по продаже новых и подержанных автомобилей, я точно знаю, сколько потрачу на эксплуатацию машины. Что касается квартиры, я не знаю, это кадиллак, который ест больше 20 литров, чего я не хочу, или гибрид, который работает на пяти литрах. Я действительно не знаю, хотя занимаюсь этим уже 30 лет», — заключает Остатек.

Источник: seznamzpravy.cz

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