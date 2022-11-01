Петр Паличка, Penta: Изменения на строительном рынке резкие и происходят быстрыми темпами

Для строительства и девелоперского бизнеса нынешний кризис не принес серьезных новостей. Но, несомненно, будет больше проектов, которые теряют экономический смысл — говорит Петр Паличка, который основал и возглавляет подразделение Penta по недвижимости в Чешской Республике.

– Время действительно захватывающее, и многие вещи нуждаются в переоценке. Считаете ли вы, что чешскую девелоперскую отрасль также ждут серьезные изменения?

– Конечно, все теперь другое. Во-первых, акцент делается на экологию, под которой я подразумеваю ориентирование строительства на устойчивое развитие, а также программы ESG, Green Deal и тому подобные. Это не новость, просто развитие в этом направлении ускорилось. В том, что в обозримом будущем все дома должны быть с нулевым уровнем выбросов, нет ничего нового, как и в необходимости обсуждать с общественностью каждый крупный шаг в строительстве. Сегодня, однако, все это происходит в более быстром темпе.

– А что с финансированием? Есть уже упомянутая зеленая повестка, колеблющиеся процентные ставки, инфляция...

– Принципиальных изменений нет, меняются только условия: деньги дороже, банки более осторожны, надо больше думать, как финансировать строительство, потому что вариантов, конечно, всегда много. Мы также ощущаем, что дорожают не только деньги, но и строительные работы, и материалы. При этом цены для заказчика не могут подниматься бесконечно. Конечно, мы можем снизить маржу, тем самым частично компенсируя более высокие затраты на тот или иной проект, но, несомненно, будут продукты, которые теряют экономический смысл в текущих ценовых диапазонах. И они не будут реализованы.

– Вы упомянули более высокие цены в строительной отрасли, но ведь и о кадровом дефиците тоже было много разговоров?

– Да, все дороже и имеет последствия, о которых я уже говорил. Что касается самих строителей — я не чувствую, что их не хватает больше, чем раньше. Но я опасаюсь того, что произойдет, когда война в Украине закончится (и, я надеюсь, это случится в ближайшем будущем). Украинские строители массово начнут возвращаться домой, где найдут работу с такой же, а может быть, и более высокой оплатой, чем в Чехии. Также в Украину пойдут большие деньги на восстановление страны, и очевидно, что в этот момент там будет потребляться огромное количество строительных материалов. Эта ситуация может вызвать реальную нехватку людей и материалов и дальнейший рост цен на нашем рынке.

– Что не имеет отношения к мировой политической, военной и экономической ситуации, так это наше строительное законодательство, я имею в виду в основном новый строительный закон. Каким вы видите будущее в этом контексте?

– Что касается самого закона, то последние события для меня совершенно непонятны. Хотя вся профессиональная общественность резко критиковала и даже отвергала новую редакцию закона, правительство все же решило одобрить ее и направить в парламент. Должен сказать, что я совершенно не понимаю действий министра Бартоша. И это верно для всего правительства, впрочем, в остальном оно неплохо справляется.

– Стало ли отношение муниципалитетов к строительству и развитию более благоприятным, чем в прошлом?

– Я бы сказал да. Но необходимо добавить, что отношение изменилось с обеих сторон. Девелопмент перестал проталкивать свои идеи через силу и начал искать договоренности с политиками. Он начал больше согласовывать свои проекты с требованиями муниципалитета или города. С другой стороны, значительно уменьшилось количество политиков, однозначно выступающих против строительства. В конце концов, у коммунальной политики в настоящее время есть другие, несколько более горячие темы. Но даже сегодня во многих местах руководят люди, которые не скрывают, что любое строительство считают излишним. Что касается нас, я имею в виду Penta, у нас есть большое преимущество в этом отношении. Мы вышли на рынок девелопмента только в новом тысячелетии, после во всех отношениях дикого периода 90-х. Мы начинали совсем в другой атмосфере, когда уже всем было ясно, что застройщик и муниципалитет должны договариваться. Вот почему нам не приходилось менять свой стиль работы, преодолевать обиды или опровергать плохую репутацию.

– В последние годы мы переживаем своеобразный мультикризис, описывать его, конечно, не нужно. Как вы относитесь ко всему этому? Это просто какой-то сбой и через некоторое время все вернется на круги своя? Или эти события привнесут в нашу жизнь качественные изменения?

– Боюсь, что некоторое время назад мы оказались там, куда точно не должны были идти. Я имею в виду общую нескромность, пожалуй, здесь уместно слово «обжорство». Нам всегда всего мало, мы имеем право на все! У нас была такая веселая вечеринка. И вдруг война, в которой гибнут люди и уничтожаются неизмеримые материальные ценности. Война рядом. Мы сталкиваемся с ее последствиями каждый день, игнорировать их мы не можем и должны действовать соответственно. Так что вечеринка подходит к концу — и похоже, что это конец света для многих людей. Отсутствие обогрева квартиры до 29 градусов для некоторых из нас чуть ли не нарушение неотъемлемого права человека! Так что я был бы рад, если бы мир немного восстановился. Чтобы, например, люди в деревне пошли в лес, использовали огромные кучи дров, которые лежат там годами без дела, и топили печку. Раньше об этом никто и не думал — просто открывали кран, и было тепло! Это был бы один маленький шаг в правильном направлении. То же самое с бензином или дизельным топливом: может быть, их высокая цена побудит нас пройти несколько шагов, сесть на метро или автобус. Может быть, на самом деле нет необходимости почти каждые выходные летать за тысячи километров ради развлечения. Чем больше таких шагов, тем лучше. Но чем все это закончится на самом деле, ответа пока нет.

Источник: stavebni-forum.cz

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