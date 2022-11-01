Ставки по ипотеке в Чехии снова растут

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам снова выросла после двухмесячного снижения в ноябре. Банки перестали предлагать рекламные скидки. На нынешнем уровне ставка останется до начала следующего года.

Хотя за последние два месяца процентные ставки по ипотечным кредитам несколько снизились, в ноябре, по данным Fincentrum Hypoindex, они вернулись к росту. За последний месяц ставки выросли на 11 базисных пунктов. В первую неделю ноября средний показатель составил 6,31%.

«Увеличение этой ставки, как и снижение за последние два месяца, связано со скидками. Они закончились перед более слабым зимним сезоном. Эти незначительные колебания — часть нормального функционирования ипотечного рынка и лишь подтверждают наши прогнозы о периоде стабильных процентных ставок, который должен продлиться до начала следующего года», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life.

Для сравнения: в ноябре прошлого года средняя ставка предложения по ипотеке составляла 3,39%. За последний год средний показатель вырос почти на три процентных пункта.

В конкретном примере ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон на сумму до 80% от оценочной цены недвижимости с фиксированным сроком на три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,31% составит 23 228 крон в ноябре. По сравнению с прошлым месяцем ипотечный платеж увеличился на 237 крон.

«Самый большой месячный прирост произошел в июле этого года, когда ежемесячный платеж увеличился почти на 1 150 крон. За последний год ежемесячный платеж уже вырос почти на 6 000 крон», — отметил Йиржи Сикора.

Процентные ставки по ипотечным кредитам до 80% от оценочной стоимости имущества с годовой фиксацией выросли больше всего, на 0,19%, то есть до 6,68%.

После снижения в последние два месяца средняя ставка предложения ипотечных кредитов с пяти- и десятилетней фиксацией также превысила 6-процентную отметку. Пятилетняя фиксированная ставка выросла до 6,07%, а десятилетняя — до 6,05%. Средняя ставка по ипотеке с трехлетней фиксированной ставкой также увеличилась на 0,06%, до 6,46%.

Чешский национальный банк оставил ключевые процентные ставки без изменений в начале ноября. Таким образом, двухнедельная ставка репо остается на уровне 7% с июня, то есть на самом высоком уровне с 1999 года. Согласно заявлениям экспертов, центральный банк, вероятно, не начнет снижать ставки раньше второй половины следующего года.

«Нам необходимо сократить дефицит государственного финансирования, также мы имеем четкую решимость продолжать борьбу с инфляцией до тех пор, пока она не окажется полностью под контролем, то есть не стабилизируется на 2-процентном целевом уровне. Это означает, что процентные ставки будут оставаться фиксированными в течение определенного периода времени на относительно высоком уровне», — сказал управляющий Чешским национальным банком Алеш Михл.

Рост процентных ставок по ипотечным кредитам, который увеличил ежемесячную стоимость погашения, сделал покупку собственной собственности недоступной для значительной части населения. С точки зрения ежемесячных расходов средняя арендная плата в настоящее время более выгодна, чем средний платеж по ипотеке. Однако вскоре это может измениться, по словам эксперта по ипотеке Broker Trust и основателя Golem Finance Либора Остатека.

«Рынок в процессе трансформации. Собственное жилье работает циклично, мы рассчитываем, что в следующем году мы сможем попасть в ситуацию, когда снова появится смысл думать о собственном жилье», — сказал Остатек. Однако вряд ли это произойдет в первой половине 2023 года.

Когда процентные ставки начнут меняться в сторону понижения, цены на недвижимость могут упасть более значительно, чем после последнего ипотечного кризиса. «После 2008–2009 годов, когда к нам пришла рецессия, спад длился пять лет. Здесь снижение может быть не таким медленным», — добавляет ипотечный эксперт.

Источник: seznamzpravy.cz

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