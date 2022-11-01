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Чешский строительный сектор в 2023 году ждет спад на 4,6%

Чешский строительный сектор в 2023 году ждет спад на 4,6%

Партнер рубрики:
Kochy
11 ноября
12:06
1
​Строительные компании ожидают, что в следующем году рынок сократится на 4,6%, тогда как в 2024 году строительный рынок может вырасти на 0,1%. Согласно исследованию аналитической компании CEEC Research, опасения строителей связаны с продолжающейся в Украине войной, энергетическим кризисом, ростом цен и дефицитом строительных материалов, а также снижением количества проектов.

Чешский строительный сектор в 2023 году ждет спад на 4,6%

Чуть более оптимистично настроено руководство крупных компаний, где, однако, есть опасения по поводу возможной приостановки и отсрочки уже выигранных проектов. Конечно, удорожание стройматериалов тоже создает проблемы, однако ни снижения, ни существенного повышения закупочных цен в ближайшее время не предвидится, сообщает ЧТК.

По данным Ассоциации предпринимателей в строительстве (SPS), в Чехии выпускников технических специальностей в два-три раза меньше, чем нужно отечественной строительной отрасли. По мнению представителей ассоциации, проблема заключается в общем взгляде на эту сферу, когда в обществе налицо пренебрежение к ручному труду. В то же время чешская строительная отрасль десятилетиями сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы.

В Чехии в строительной отрасли работает 400 000 человек, а это означает, что ежегодно потребуется 15 000-20 000 новых сотрудников в технических областях. 

Данные Министерства образования показывают, что в этом году в средние технические школы было принято более 5300 учащихся, что примерно на 200 человек меньше, чем в прошлом году. По данным Министерства образования, количество студентов инженерных специальностей в университетах с 2001 по 2021 год сократилось на 34% — с 50 000 до 33 000 человек. 

Источник: https://www.stavebni-forum.cz/

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