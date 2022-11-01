Индекс благосостояния: уровень и доступность жилья в Чехии чуть не самые плохие в Европе

Общий уровень и доступность жилья в Чехии значительно ниже среднего в сравнении с другими странами Европейского союза. Чехию спасло от еще худшего положения то, как чехи ремонтируют и отапливают свои дома. Но этот показатель может ухудшиться из-за дорогой энергии.

Согласно индексу благосостояния, Чехия в рейтинге жилья занимает 21-е место среди стран Евросоюза. Основными факторами, которые толкают страну в нижнюю часть таблицы, являются высокая доля расходов, связанных с ведением домашнего хозяйства, плохая финансовая доступность жилья, длительность строительных процедур и раздробленность местного самоуправления.

Качество жилья, одна из составляющих общего индекса, тем не менее находится в Чехии на высоком уровне по сравнению с остальными странами ЕС, и только благодаря этому Чехия не оказалась на последних строчках рейтинга. Почти все домохозяйства способны адекватно отапливать свой дом, и более 90% домов не имеют протечек. Оба эти показателя значительно лучше, чем в среднем по Европейскому союзу. Однако это может измениться в ближайшие годы вместе с ростом цен на энергоносители.

21-е место

Чехия занимает 21-е место в ЕС в области жилья. Первую позицию заняла Финляндия. Он может похвастаться высоким уровнем жилищного строительства, так как новостройки стоят относительно дешево, процессы строительства идут быстро, а собственное жилье доступно. Наоборот, хуже всего ситуация в Словакии.

Несмотря на то, что Чехия находится на несколько позиций выше соседней Словакии, она остается на одном из последних мест в рейтинге. Одна из наиболее веских причин — высокая цена недвижимости по отношению к внутренним доходам.

«Согласно последним данным Евростата, цены на недвижимость в Чехии выросли почти на 26% в годовом исчислении в четвертом квартале прошлого года, что является самым большим ростом в ЕС. С повышением процентных ставок перспектива собственного дома стала более отдаленной», — говорит Тереза ​​Хртусова, аналитик Česká spořitelna.

Разрешение на строительство — сроки как в Кот-д'Ивуаре

Помимо того, что покупка и строительство нового жилья в Чехии стоит немалых денег, существует ряд сложностей, связанных с государственным управлением.

Только получение разрешения на строительство в Чешской Республике занимает в среднем 246 дней, примерно столько же, сколько требуется для получения разрешения на строительство в Косово или Кот-д'Ивуаре. А для более крупных строительных проектов, которые включают строительство сотен квартир, приходится ждать разрешения на строительство в течение нескольких лет.

«Длительность строительного процесса — это только часть проблемы, изменения в планах землепользования также занимают длительное время, что редко позволяет построить то, что необходимо в настоящее время, в рамках параметров, которые не вызывали бы противодействия со стороны общественности, часто оправданного», — описывает проблемы в Чешской Республике архитектор и градостроитель Петер Беднар, который долгое время занимался планированием городских структур, ландшафта и общественного пространства.

Разрешения на строительство могут быть оформлены значительно быстрее, например, в Дании и Финляндии, где согласование занимает всего около 65 дней. Неудивительно, что эти северные страны возглавляют рейтинг стран Европейского союза по уровню жилья.

Неблагоприятные условия строительства находят свое отражение и в том, что Чехия занимает четвертое место по количеству квартир и домов на тысячу жителей. В то время как в Греции, которая занимает первое место, на тысячу жителей приходится 595 жилых помещений, в Чехии стольким же гражданам приходится довольствоваться всего 408 квартирами или домами.

Жилье для социально слабых

Дефицит квартир и домов, по логике вещей, больше всего сказывается на социально слабых. В Чехии примерно 22 человека из 10 000 являются бездомными. Хотя не все страны Евросоюза отслеживают количество бездомных, все же можно сказать, что Чехия превышает средний показатель по ЕС. Проблему не решает почти недоступное социальное жилье. На него приходится всего 0,4% от общего количества жилых домов и квартир. В то же время среднее значение по Евросоюзу достигает 7,5%.

Рынок аренды

Медленное строительство вкупе с высокой ценой на недвижимость и спросом на собственное жилье ухудшает его доступность в долгосрочной перспективе. Альтернативой может стать аренда, которая пока отстает от среднеевропейских показателей.

По данным Евростата, только 21% населения живет в арендованном жилье в Чехии, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 30%. Из-за недоступности частного жилья популярность аренды растет, но очень медленно.

«Соотношение сторонников владения и аренды если и меняется со временем, то незначительно и очень медленно. Никаких фундаментальных изменений мы точно не наблюдаем. Короче говоря, чехи предпочитают собственность. Ухудшение доступности собственного жилья и рост процентных ставок по кредитам пока это существенно не изменили», — говорит Йиржи Шедивы, секретарь Ассоциации строительных сберегательных касс.

Качество жизни

Однако, несмотря на общий рейтинг, чехам не стоит слишком жаловаться на качество жилья по сравнению с другими странами ЕС. 93% чехов живут без плесени или протекающей крыши, только 0,1% домохозяйств не имеют санитарных удобств, то есть туалета со сливом, душа или ванны, а 97,8% могут адекватно отапливать жилье. Но это может измениться.

«Доля домохозяйств, способных адекватно отапливать свои дома, вскоре может начать существенно снижаться. Здания — одни из крупнейших потребителей энергии в ЕС, при этом большая часть потребления приходится на отопление, прежде всего природным газом. Таким образом, одним из ключевых долгосрочных решений не только для снижения энергетической зависимости и выбросов, но и для повышения качества жизни жителей является реконструкция зданий», — объясняет Шарка Томанова, директор Šance for Buildings.

По ее словам, в Чешской Республике около 1,6 млн частных домов, 220 000 многоквартирных домов и 620 000 общественных и коммерческих зданий, и сотни тысяч из них все еще ждут теплоизоляции.

Источник: seznamzpravy.cz

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