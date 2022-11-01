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Быть девелопером в Чехии — непросто. Но сегодня ситуация усложнилась еще больше

Быть девелопером в Чехии — непросто. Но сегодня ситуация усложнилась еще больше

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
18 ноября
14:20
169
Должность девелопера по своей сути связана с большим риском, который он несет всегда: от этапа планирования до фактической передачи объектов клиентам. В то же время этот процесс зачастую затягивается на несколько лет, даже на десяток. За это время девелоперам предстоит выстоять перед рядом изменений на рынке недвижимости, строительства и банковского дела – а эти отрасли в наше турбулентное время меняются быстро как никогда.

Быть девелопером в Чехии — непросто. Но сегодня ситуация усложнилась еще больше

«В настоящее время цены на стройматериалы и строительные работы резко выросли. Финансирование через банки также крайне подорожало. Если к этому добавить сложные условия получения ипотечных кредитов для клиентов и общую инфляцию, то девелоперам явно приходится непросто. Большинство из них всего несколько лет назад предполагали совсем другое развитие рынка», — говорит Карина Тохтарова из фонда недвижимости VERTEX FUND.

Однако для большинства из них текущая ситуация не представляет угрозы и проблемы выживания на рынке. 

«Положение девелоперов действительно непростое, они взяли на себя многолетние риски, и на них во многих отношениях оказывается давление. Однако самые опытные застройщики способны предвидеть подводные камни и заключают контракты таким образом, чтобы можно было экономически выдержать даже такие сложные ситуации», — добавляет Карина Тохтарова с тем уточнением, что платой за обеспечение стабильности и надежности для компаний часто являются контракты, которые клиенты могут воспринять как менее выгодные или односторонние.

«Если у клиента возникает чувство неуверенности, наиболее целесообразно выбрать сотрудничество с застройщиком, использующим банковское финансирование. Нынешние высокие ставки по кредитам отразятся на цене покупки недвижимости, но это явно самый безопасный вариант. В таком случае средства всегда поступают на заблокированный счет и разблокирываются только после выполнения заданных условий», — поясняет Тохтарова, по словам которой текущее развитие рынка девелопмента все больше движется в сторону криентоориентированного подхода, акцента на качество, инновации, эстетику и даже индивидуальные требования. 

«Прошло то время, когда покупали все, чтобы бы ни предложил застройщик. Клиенты хотят красивую недвижимость, требуют качества, их интересуют современные технологии и экология, к чему также стремится и наш фонд недвижимости», — рассказывает Тохтарова.

Что касается правовых и договорных условий, то ситуация с реконструкцией и модернизацией существенно отличается:

«Если застройщик ремонтирует существующую недвижимость, то для него условия гораздо более выгодные — он продает квартиру или дом как есть, не несет никакой дополнительной ответственности и не предлагает никаких гарантий».

«Поэтому для нашего фонда недвижимости мы разыскиваем отели, жилые объекты и иные многоквартирные дома с небольшими помещениями для дальнейшей реконструкции или совместной реконструкции. Предложения можно отправлять по адресу [email protected]», — добавляет Тохтарова.

Источник: ziprealty.cz

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