В Чехии падает рентабельность жилой застройки

Прибыль у девелоперов падает уже несколько лет: окончательная цена квартиры обычно такая же, как и в начале процесса продажи, а предложения квартир задерживаются из-за непрогнозируемого развития рынка. Самая большая проблема — рост цен на материалы и недостаточные объемы строительства, следует из последнего опроса CEEC Research среди чешских девелоперских компаний, ориентированных на жилищное строительство.

Только четверть опрошенных сказали, что окончательная цена объекта выше той цены, которую застройщики изначально объявили клиентам. У большинства опрошенных компаний (73%) этого не происходит. Если окончательная цена единиц жилья выше ожидаемой в начале проекта, а цена продажи не меняется, это означает более низкую прибыль девелоперской компании.

«В целом можно сказать, что по девелоперским проектам с контрактным поставщиком, а значит, фиксированной ценой и поставкой материалов ситуация менее сложная. Для проектов в стадии подготовки мы должны более тщательно подойти к стратегии, включая возможный сдвиг сроков и корректировку цен», — описывает сложности, связанные с ростом цен на строительные материалы, Ян Режаб, основатель и владелец JRD Development.

Отложенные предложения

Расчет цены сегодня очень сложен, и поэтому в некоторых случаях с клиентов взимается надбавка за риск, чтобы покрыть непредвиденные события, такие как повышение цен на строительные материалы или рабочую силу и энергию. Менее четверти респондентов (24%) всегда используют надбавку за риск в своих проектах, еще почти треть (30%) применяют ее только иногда и только в некоторых проектах. Почти половина компаний (46%) вообще не используют надбавку за риск, даже во времена неопределенности.

Треть участников опроса (33%) откладывают публикацию предложения квартир с ценами в зависимости от текущей ситуации, что может поддержать рост цен на недвижимость. Еще треть (36%) откладывает их только по некоторым проектам, а остальные вообще не откладывают публикацию предложения с ценами (31%). Квартиры также иногда выставляются на продажу постепенно, чтобы лучше установить правильную цену.

Несмотря на все меры и изменения, две трети опрошенных девелоперов (67%) заметили снижение маржи с начала пандемии. Цифры ясно показывают парадоксальную зависимость между ростом цен на квартиры и снижающейся маржой большинства девелоперских компаний. Треть респондентов (33%) говорят, что их маржа осталась прежней.

Менее половины опрошенных застройщиков (49%) отмечают снижение спроса на новое жилье со стороны покупателей, в основном из-за роста процентных ставок. При этом лишь небольшой процент застройщиков (2%) замечает обратное, то есть рост интереса к покупке. Спрос на жилье в последнее время снижается или стагнирует, однако дальнейшего его падения застройщики не ожидают, учитывая, что потребность в жилье является одной из базовых.

Меньше ипотеки

Рост процентной ставки в этом году необычайно быстрый. Среди руководства девелоперских компаний большинство (76%) согласны с тем, что из-за роста ставок по ипотеке количество клиентов, использующих это решение, уменьшается. Менее четверти (24%) не ощущают такой тенденции. Снижение использования ипотечных кредитов для финансирования жилья покупателем может изменить весь рынок: люди не смогут позволить себе финансирование собственного жилья в ближайшее время, а это усилит спрос на аренду.

«Девелоперские компании отмечают снижение интереса клиентов, финансировавших покупку недвижимости за счет ипотечного кредита, и наоборот, рост интереса клиентов, финансирующих недвижимость за счет собственного капитала», — говорит Михал Вацек из CEEC Research.

Девелоперские компании связывают самые большие проблемы в жилищном строительстве с ценами на стройматериалы (84%), недостаточным строительством новых объектов (73%), нестабильными временами (68%) и инфляцией (62%). Очередную проблему девелоперы видят в неэффективном строительном законе (43%), тогда как вступление в силу новой редакции было отложено. Девелоперы также называли другие причины, включая бюрократические препятствия (помимо строительного закона) или ограничительные критерии ЧНБ для одобрения ипотеки, которые указал каждый второй респондент.

Все названные проблемы связаны либо с текущей ситуацией, где наибольшую роль играют война в Украине и высокие цены на энергоносители, либо с упомянутым строительным законодательством.

Источник: stavebni-forum.cz

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