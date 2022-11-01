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Цены на дачи и загородные дома в Чехии начали падать, после пандемии к ним уже нет такого интереса

Цены на дачи и загородные дома в Чехии начали падать, после пандемии к ним уже нет такого интереса

Партнер рубрики:
Kochy
28 ноября
11:33
590
Интерес к загородным домам и дачам стал снижаться, а вместе с ним и их цены. По словам опрошенных брокеров по недвижимости, тенденция после ковида изменилась на противоположную. В то время интерес людей к рекреационным объектам был беспрецедентно высок, сейчас же он снижается, в том числе из-за энергетического кризиса.

Цены на дачи и загородные дома в Чехии начали падать, после пандемии к ним уже нет такого интереса

Один из загородных домов в Козлех у Тишице, примерно в получасе езды от Праги на машине, продается с лета. «На данный момент он стоит 2,9 млн крон, а начали мы с 3,5 млн», — говорит маклер по недвижимости Гонза Птачек.

Пока им заинтересовался только один потенциальный покупатель. Еще год назад такой объект продали бы практически сразу, в основном из-за неопределенности с ковидом.

«Цены на рекреационную недвижимость упали, они падают седьмой месяц подряд. Мы фиксируем падение примерно на 20%, если говорить о ценах предложения», — комментирует ситуацию Моника Лукешова, пресс-секретарь портала недвижимости Videobydléní.

При этом сохраняется большой разброс цены на дачи и загородные дома. Главную роль здесь играет их расположение. «Недвижимость недалеко от крупного города часто выбирают для покупки люди, которые хотят переоборудовать ее в постоянное жилье и переехать за город. Падение цен на недвижимость в отдаленных районах более заметно», — объясняет Птачек.

«С ростом цен на энергоносители людям становится финансово сложнее содержать свои дачи и объекты для отдыха. У некоторых появляются проблемы с ведением хозяйства, оплатой коммунальных услуг, ипотеки, чего угодно — и дача или загородный дом воспринимаются как дополнительная финансовая нагрузка», — рассуждает Лукешова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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