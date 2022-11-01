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Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся на рекордно высоком уровне. Они упадут через год

Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся на рекордно высоком уровне. Они упадут через год

Партнер рубрики:
Kochy
07 декабря
11:32
291
​Ипотечные ставки в декабре стагнируют. По мнению экспертов Fincentrum & Swiss Life Select, сейчас они находятся на пике повышения. В следующем году, по самому оптимистичному сценарию, они могут составить от 2 до 3%.

Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся на рекордно высоком уровне. Они упадут через год

Ипотечные ставки в декабре практически не изменились. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотечным кредитам после увеличения на 11 базисных пунктов в ноябре выросла всего на три базисных пункта в последний месяц этого года и составила 6,34% в первую неделю декабря.

«Это небольшое изменение — результат корректировки ставки в одном из небольших банков. Таким образом, мы можем продолжать говорить о стагнации процентных ставок, за что в первую очередь отвечает Чешский национальный банк, который, несмотря на давление с целью корректировки ставок, продолжает придерживаться своих недавних заявлений», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик в Fincentrum и Swiss Life Select.

Ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам также стагнируют. В случае ипотечного кредита на 3,5 млн крон с фиксацией на три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,34% ежемесячный взнос в декабре составляет 23 274 кроны.

«За последние 12 месяцев платежи по ипотеке ежемесячно увеличивались в среднем примерно на 550 крон в месяц, за исключением небольшого снижения в сентябре и октябре, когда на ставки повлияли банковские скидки. Ежемесячный платеж в декабре увеличился только на 46 крон и продолжает стагнировать», — сказал Сикора.

Процентные ставки по ипотечным кредитам до 80% от стоимости (LTV) остались неизменными в декабре только для пятилетних фиксированных ставок, на уровне 6,07%. Одно- и трехлетние срочные ипотечные кредиты выросли на 0,02 процентных пункта, до 6,7 и 6,48% соответственно.

Базовая процентная ставка Чешского национального банка (ЧНБ) остается неизменной с июля, когда губернатором стал Алеш Михл. В конце ноября он заявил, что базовая ставка в настоящее время находится на уровне, который сдерживает экономическую активность. По его словам, очередное повышение ключевой ставки может углубить рецессию, поскольку денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность с лагом более года.

Дальнейшее направление ставок будет зависеть от оценки новых макроэкономических данных и прежде всего развития инфляции.

«Ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы с уверенностью сказать, что нас ждет, но, по нашим оценкам, в следующем году нас может ожидать скорее стагнация процентных ставок», — добавляет Йиржи Сикора.

«При оптимистичных оценках можно ожидать самые низкие ставки от 2 до 3%, при большем пессимизме можно говорить о ставках от 3 до 4%», — заключает аналитик.

Источник: seznamzpravy.cz

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