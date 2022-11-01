Прага нуждается в съемных квартирах

Мэрии Праги принадлежит около 7 000 квартир, еще 23 000 находятся в ведении муниципальных районов. Согласно анализу KPMG за 2018 год, 194 000 квартир перешли в собственность мэрии Праги после 1991 года, но большинство из них было продано в ходе приватизации жилого фонда. Нынешняя, уходящая администрация города приостановила приватизацию, но некоторые городские округа, которые самостоятельно принимают решение о квартирах, в большей или меньшей степени ее продолжают.
В городе планируется строительство новых муниципальных арендных квартир, которые в значительной степени предназначены для представителей перечисленных выше профессий, необходимых для функционирования мегаполиса. С этой целью муниципалитет учредил PDS в качестве содействующей организации, которая сейчас готовит около 60 жилищных проектов на муниципальных земельных участках.
1,28 + 0,3 + 0,2 млн жителей
По словам директора PDS Петра Урбанка, анализ показал, что распределение представителей указанных профессий в мегаполисе относительно неравномерно. В основном это связано с размещением крупных больниц и университетских городков. Это прежде всего Прага 1 и 2, Прага 5, Прага 6 и Прага 8. Согласно анализу, на 1 000 жителей приходится около 370 представителей ключевых профессий в Праге 1, 297 в Праге 2 и 137 в Праге 5.
Авторы анализа использовали открытые источники для определения количества сотрудников. Согласно документу, в сфере здравоохранения в мегаполисе работает около 49 200 человек, в сфере образования – 43 400. В социальных службах анализ фиксирует 6 150 сотрудников, а в силовых структурах, куда входят чешская и городская полиция, – 5 900. Согласно документу, в столице работает около 840 сотрудников пожарной охраны.
По данным Чешского статистического управления, в Праге проживает около 1,28 млн человек. Однако, как выяснил Институт планирования и развития на основе данных мобильных операторов, на самом деле жителей столицы на 300 000 больше. Кроме того, около 200 000 жителей Среднечешского края ежедневно приезжают на работу в Прагу.
Согласно статистике, в Чешской Республике около 4,5 млн домохозяйств. По данным прошлогоднего опроса Инициативы по обеспечению жильем, около 600 000 домохозяйств ранее имели проблемы с жильем. Из них до 350 000 тратили более 40% своего дохода на жилье, около 190 000 находились под угрозой потери крыши над головой, а 60 000 жили в неблагоприятных условиях. 12 000 человек спали на улице или в общежитиях, 80% из них составляли мужчины. Число бездомных в последние годы остается стабильным. По мнению экспертов, Чехия не решит жилищный кризис без жилищного закона с четким разделением ролей государства и муниципалитетов, а также настройкой финансирования.
Источник: stavebni-forum
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