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Кризис в Чехии вызвал бум страхования, которое помогает, когда не можешь платить по ипотеке

Кризис в Чехии вызвал бум страхования, которое помогает, когда не можешь платить по ипотеке

Партнер рубрики:
Kochy
08 декабря
13:34
196
Страховка в следующем году подорожает, часть клиентов страховых компаний уже заметила волну повышения цен в этом году. Но один страховой полис во время кризиса становится очень популярным: на случай неплатежеспособности, в том числе невозможности выплачивать ипотечный кредит.

Кризис в Чехии вызвал бум страхования, которое помогает, когда не можешь платить по ипотеке

В следующем году клиентам страховых компаний в Чехии придется доплачивать за страховые договоры. Об этом заявил Зденек Ярош, генеральный директор и председатель совета директоров BNP Paribas Cardif Pojišťovna.

«За последний год страховые полисы подорожали в среднем на 3–5%. В следующем году, особенно в связи с бурным ростом инфляции в последние месяцы, я ожидаю, что страховки подорожают на 10%», — сказал он.

По его словам, особенно подорожает страхование жизни. Цена труда и ресурсов растет.

Ввиду существенного роста цен, который уже наблюдается в этом году практически во всех отраслях экономики, клиенты начинают экономить на страховании и учитывать соотношение между важностью конкретного полиса и его ценой.

«Чехи не знали, как будет работать потолок цен на энергоносители, которые являются самым большим ударом по семейному бюджету. Теперь у нас немного больше ясности, однако потребление по более высокой цене все равно увеличит итоговые расходы. По этой причине мы наблюдаем снижение количества новых договоров в нашем портфеле. Но я считаю, что это переходный период», — говорит Зденек Ярош.

Чаще всего, по его словам, клиенты избавляются от полисов инвестиционного страхования.

«Иногда люди просто приостанавливают выплаты или вообще отменяют полисы. Однако это еще не тренд всего рынка. Страховые компании в настоящее время не фиксируют большого роста расторжения договоров страхования», — сказал он.

Несмотря на спад в экономике, интерес к одному виду страхования в BNP Paribas Cardif Pojišťovna растет.

«Общим знаменателем любого кризиса является страх. Сегодня люди боятся того, что будет, они боятся цен на энергоносители или ипотечных платежей. Эти факторы помогают страхованию, потому что люди начинают больше думать о том, что будет, если что-то случится», — объясняет Зденек Ярош.

Нынешний кризис заставляет рекордное количество клиентов оформлять страхование на случай неплатежеспособности. Страховой полис гарантирует, что в случае длительной нетрудоспособности или потери работы в течение 12 месяцев страховая компания берет на себя оплату регулярных ежемесячных платежей по кредиту.

«Клиентам не нужно ни о чем беспокоиться. Если они найдут новую работу, им не придется возвращать взносы, которые страховая компания уже выплатила за них», — добавляет Ярош.

Страхование на случай неплатежеспособности нашло свое место на рынке уже во время пандемии коронавируса, когда, по словам Яроша, количество страховых случаев удвоилось.

Источник: seznamzpravy.cz



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