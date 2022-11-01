Академия наук Чехии запускает сайт по аренде квартир. Предполагается гарантия жилья на пять лет

Новая платформа Академии наук Чехии под названием NájemPlus гарантирует людям жилье на срок не менее пяти лет. Новый сайт призван изменить представления чехов о съемной квартире.

Разрыв между желанием владеть недвижимостью и возможностями, позволяющими чехам ее купить, постоянно увеличивается. Дорогое жилье и высокие процентные ставки загоняют тысячи людей в арендное жилье. Однако оно все еще считается лишь временным вариантом. По данным Института социологии Академии наук Чехии, сегодня около 80% чехов живут в собственных домах или квартирах.

По мнению экспертов по недвижимости, причина в первую очередь в боязни арендодателей заключать долгосрочные контракты из-за сложности расторжения договора. В частности, в Чешской Республике выселение неподходящего арендатора занимает до 18 месяцев.

С другой стороны, срочные контракты, которые обычно заключаются на один год, негативно сказываются на арендаторах. Согласно опросу Института социологии, с ними чаще всего ассоциируются беспокойство, неуверенность и неудовлетворенность арендным жильем.

Платформа NájemPlus

Сотрудники Академии наук Чешской Республики хотят изменить подход обеих сторон к арендным отношениям с помощью недавно запущенной платформы NájemPlus, цель которой — объединение арендодателей, заинтересованных в заключении долгосрочных договоров, с арендаторами.

В отличие от других коммерческих платформ, здесь арендодатели должны придерживаться этического кодекса при регистрации в системе: проводить энергоаудит, разрешать арендатору указывать снятое жилье в качестве своего постоянного места жительства и даже модифицировать квартиру, чтобы он чувствовал себя в ней как дома.

Однако важнейший пункт кодекса — предоставление договора не менее чем на пять лет в виде опции, если сам арендатор не желает меньшего срока и не нарушает своих обязательств перед арендодателем. При этом арендаторы смогут присваивать арендодателям публичные рейтинги.

По словам Мартина Люкса, руководителя отдела социоэкономики жилищного строительства в институте, стоящем за проектом, результатом должна стать ситуация, при которой чехи будут воспринимать съемное жилье как свой постоянный дом. Люкс признает, что сейчас это далеко не так. По данным опросов Института социологии в 2013 году, только 5% респондентов считали съемное жилье своим домом.

По его словам, изменению не поможет текущая ситуация на рынке аренды, который в этом году испытывает рекордный спрос из-за высоких процентных ставок и наплыва украинских беженцев.

Чешский жилищный фонд стал первым официальным арендодателем на платформе NájemPlus, который добавил на сайт одну квартиру.

«Большая часть из наших примерно 150 квартир в настоящее время заселена», — пояснил коммерческий директор фонда Дэвид Фогад.

Остается открытым вопрос, как привлечь арендодателей на платформу, которая будет ограничивать их деловые возможности.

По словам Мартина Люкса, преимущество в том, что реклама на сайте института будет для них бесплатной. Идея объединения качественных арендодателей, которых можно считать лучшими в Чешской Республике, также должна их убедить. «Регистрация на сайте станет гарантией качества и профессионализма в сфере аренды», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz

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