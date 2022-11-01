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Ставки по ипотечным кредитам в Чехии достигли 6% — это самый высокий показатель за последние 20 лет

Ставки по ипотечным кредитам в Чехии достигли 6% — это самый высокий показатель за последние 20 лет

Партнер рубрики:
Kochy
15 декабря
09:32
181
В ноябре объем выданных ипотечных кредитов в Чехии превысил 7 млрд крон и незначительно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом исчислении падение углубилось, достигнув 84%. Средняя ипотечная ставка по новым кредитам немного выросла, составив 5,96%, и сейчас является одной из самых высоких за последние 20 лет.

Ставки по ипотечным кредитам в Чехии достигли 6% — это самый высокий показатель за последние 20 лет

Это следует из текущих данных Hypomonitor Чешской банковской ассоциации (ČBA).

В ноябре объемы выданных ипотечных кредитов традиционно выше, чем в октябре. Так было и в этом году, но рост был очень умеренным. Банки и строительные общества предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 7,3 млрд крон (в октябре этот показатель был равен 7,21 млрд крон, а в сентябре 7,16 — млрд крон).

Ипотечный рынок почти не движется, продолжается значительное падение, в годовом сравнении оно даже углубилось с 82% в октябре до 84%. За весь этот год, то есть с января по ноябрь, активность на ипотечном рынке упала на 62%.

«Ипотечный рынок остановился, даже немного возросшая активность в ноябре, который раньше был сильным месяцем, ничего не меняет. Нам придется какое-то время привыкать к низким показателям продаж, другими словами, к низкой доступности ипотечных кредитов. Мы не можем ожидать, что по мановению волшебной палочки что-то существенно изменится и сделает ипотеку и недвижимость значительно дешевле и доступнее. Ситуация, похожая на нынешнюю, продлится как минимум весь следующий год», — сказал Милан Волдржих, менеджер по ипотечным кредитам Райффайзенбанка.

Количество ипотечных кредитов самое низкое за последние 20 лет

Объем вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования в ноябре достиг 6,3 млрд крон. Объем рефинансированных кредитов (внутри или из другого учреждения) составил 1,03 млрд крон.

Всего в ноябре банки предоставили 2 180 ипотечных кредитов. Однако в первом полугодии этого года выдавалось в среднем 6 000 ипотечных кредитов в месяц, а в прошлом году даже 9 500. 

Новые ипотечные кредиты в среднем под 5,96%

Процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам в ноябре увеличилась на одну десятую процентного пункта с октябрьских 5,86%, до 5,96%.

«Дальнейший рост в ноябре в основном связан с тем, что большая часть ставок по этим ипотечным кредитам была гарантирована банками в сентябре и октябре, когда стоимость ресурсов для кредитных организаций была самой высокой за последние несколько лет. Если ЧНБ не повысит ставку двухнедельного репо на следующей неделе, мы скорее ожидаем стабильности ставок на уровне около 6%, а также, может быть, небольшое снижение в течение следующего года», — добавил Ондржей Шухман, ипотечный менеджер.

Средняя сумма ипотеки в ноябре в Чехии достигла 2 888 296 крон.

Источник: novinky.cz

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