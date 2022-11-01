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Central Group откладывает строительство более чем 700 квартир в Чехии

Central Group откладывает строительство более чем 700 квартир в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
15 декабря
18:21
380
Девелоперская компания Central Group откладывает строительство более чем 700 квартир из-за падения продаж.

Central Group откладывает строительство более чем 700 квартир в Чехии

Владелец и основатель компании Душан Куновски сообщил, что на год откладывается запуск второй очереди Parková čtvrt в Праге 3 и Tesla Hloubětín в Праге 9. Квартиры в существующих проектах компания продолжает продавать согласно плану.

«Мы реагируем на ситуацию на рынке. В условиях, когда продажи падают более чем наполовину, строить новые квартиры и ждать, пока они будут проданы, нецелесообразно. В обществе царят плохое настроение и неуверенность, хотя люди интересуются квартирами и спрашивают об условиях, но при этом откладывают покупки. Вместо того чтобы вкладывать сейчас миллиарды в стране, лучше оставить их свободными для приобретений», — сказал Куновски.

Источник: stavebni-forum.cz

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