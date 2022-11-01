Компания AFI в Чехии завершила строительство квартир для сдачи в аренду стоимостью 2 млрд крон

В этом году девелоперская компания AFI Europe завершила три проекта по строительству арендного жилья в Праге, общая стоимость которых превышает 2 млрд крон. Компания завершила строительство первого из двух многоквартирных домов AFI Home Kolbenova в Высочанах с 313 квартирами, предназначенными для сдачи в аренду. Они будут готовы к заселению в следующем году. Также сданы 172 квартиры в Карлине и уже заселена 61 квартира в Тржебешине.

В этом году компания сосредоточилась на арендном жилье, которое пользуется повышенным интересом из-за роста цен на ипотеку. В новом районе AFI City, который строится на бывшем заброшенном участке в Праге 9, инвестиции в первый из двух сдаваемых в аренду домов составили 900 млн крон. Строительство на бывшей территории ČKD Slévárny на улице Колбенова (Kolbenova) началось в 2016 году. Проект на участке площадью 15 га включает в себя в общей сложности 110 000 квадратных метров офисных, коммерческих и жилых помещений и 40 000 квадратных метров квартир. Шесть зданий уже построены, в общей сложности 473 квартиры проданы в собственность, 313 квартир предназначены для сдачи в аренду. В районе также выросло первое из офисных зданий AFI City 1 площадью более 17 000 квадратных метров.

Бывший промышленный комплекс в пражском районе Высочаны был основан в 1896 году. После 1989 года некоторые предприятия сократили или остановили производство, и с тех пор этот район пришел в упадок. Инвестиции в AFI Home Karlín на углу улиц Тамова (Thámova) и Пернерова (Pernerova) превысили 1 млрд крон. Из запланированных 172 квартир открыты для просмотра две типовые квартиры. В AFI Home Třebešín пятая очередь жилого проекта предназначается для сдачи в аренду.

Девелопер AFI Europe из группы AFI Properties специализируется на коммерческих и жилых помещениях. В Чешской Республике он работает с 1997 года. Среди реализованных проектов, например, торговые центры Palác Flora и AFI Palác Pardubice, а также жилищные проекты Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka, Tulipa Modřanská rokle, Tulipa City и логистический центр «D8 Европейский парк». Его офисные проекты включают Classic 7 Business Park, AFI Karlín и AFI Vokovice.

Источник: stavebni-forum.cz