Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Компания AFI в Чехии завершила строительство квартир для сдачи в аренду стоимостью 2 млрд крон

Компания AFI в Чехии завершила строительство квартир для сдачи в аренду стоимостью 2 млрд крон

Партнер рубрики:
Kochy
22 декабря
20:05
404
В этом году девелоперская компания AFI Europe завершила три проекта по строительству арендного жилья в Праге, общая стоимость которых превышает 2 млрд крон. Компания завершила строительство первого из двух многоквартирных домов AFI Home Kolbenova в Высочанах с 313 квартирами, предназначенными для сдачи в аренду. Они будут готовы к заселению в следующем году. Также сданы 172 квартиры в Карлине и уже заселена 61 квартира в Тржебешине.

Компания AFI в Чехии завершила строительство квартир для сдачи в аренду стоимостью 2 млрд крон

В этом году компания сосредоточилась на арендном жилье, которое пользуется повышенным интересом из-за роста цен на ипотеку. В новом районе AFI City, который строится на бывшем заброшенном участке в Праге 9, инвестиции в первый из двух сдаваемых в аренду домов составили 900 млн крон. Строительство на бывшей территории ČKD Slévárny на улице Колбенова (Kolbenova) началось в 2016 году. Проект на участке площадью 15 га включает в себя в общей сложности 110 000 квадратных метров офисных, коммерческих и жилых помещений и 40 000 квадратных метров квартир. Шесть зданий уже построены, в общей сложности 473 квартиры проданы в собственность, 313 квартир предназначены для сдачи в аренду. В районе также выросло первое из офисных зданий AFI City 1 площадью более 17 000 квадратных метров.

Бывший промышленный комплекс в пражском районе Высочаны был основан в 1896 году. После 1989 года некоторые предприятия сократили или остановили производство, и с тех пор этот район пришел в упадок. Инвестиции в AFI Home Karlín на углу улиц Тамова (Thámova) и Пернерова (Pernerova) превысили 1 млрд крон. Из запланированных 172 квартир открыты для просмотра две типовые квартиры. В AFI Home Třebešín пятая очередь жилого проекта предназначается для сдачи в аренду. 

Девелопер AFI Europe из группы AFI Properties специализируется на коммерческих и жилых помещениях. В Чешской Республике он работает с 1997 года. Среди реализованных проектов, например, торговые центры Palác Flora и AFI Palác Pardubice, а также жилищные проекты Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka, Tulipa Modřanská rokle, Tulipa City и логистический центр «D8 Европейский парк». Его офисные проекты включают Classic 7 Business Park, AFI Karlín и AFI Vokovice. 

Источник: stavebni-forum.cz



читайте по теме
Assets
22 декабря
17:52
2236
Общество
Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты
Assets
22 декабря
16:14
591
Общество
Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции
Assets
22 декабря
13:48
888
Культура
Новое YouTube-видео от 420on: Праздничная музыка у камина. Новогодний плейлист
Assets
22 декабря
12:36
2197
Культура
Куда пойти с 24 по 30 декабря: бесплатные мероприятия, концерты и другие развлечения в Чехии
Последние новости:
Assets
22 декабря
17:52
2236
Общество
Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты
Assets
22 декабря
16:59
1800
Общество
В Чехии врачи отправили трехмесячного ребенка домой с температурой, утром он умер
Assets
22 декабря
16:14
591
Общество
Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции
Assets
22 декабря
15:36
799
Общество
Ограничения в работе пражского общественного транспорта на праздники
Assets
22 декабря
12:34
558
Общество
Вор украл ценности на 3 млн крон из квартиры игрока в покер в Праге
Assets
22 декабря
12:36
2197
Культура
Куда пойти с 24 по 30 декабря: бесплатные мероприятия, концерты и другие развлечения в Чехии
Assets
22 декабря
10:44
621
Общество
Официальным такси пражского аэропорта с весны будет Uber
Assets
22 декабря
09:53
3054
Общество
Как будут работать магазины в Чехии в Рождество и Новый год
Assets
22 декабря
08:43
519
Общество
Количество иностранцев в начальных школах Чехии в прошлом учебном году увеличилось даже без учета беженцев из Украины
Assets
21 декабря
20:01
982
Экономика
С 1 января минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 17 300 крон


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы