Призрак кризиса вернулся в большой бизнес недвижимости

Продажи коммерческой недвижимости, такой как офисы или торговые центры, падают впервые со времен последней рецессии. В частности, снизили свою активность иностранные инвесторы. Среди прочего, это можно объяснить ростом банковских ставок.

Бизнес с крупной недвижимостью, такой как офисные и торговые центры или отели, испытывает наибольшее давление со времен кризиса, начавшегося в 2008 году. Цены на бизнес-недвижимость падают впервые за многие годы. С другой стороны, инвесторы в недвижимость не спешат вкладывать средства, в основном из-за роста процентных ставок.

«За последние два года рынок недвижимости резко вырос на десятки процентов в год. И это закончилось. Инвестиционный рынок стагнирует, и инвесторы ждут коррекции цен в отдельных секторах», — прокомментировал Ян Господарж, специалист по инвестициям в недвижимость консалтинговой компании Hospodar Investments.

Консультанты CBRE оценивают общий объем инвестиций в бизнес-недвижимость в Чешской Республике в этом году в 1,8–1,9 млрд евро. В годовом исчислении это будет снижение на пять-десять процентов.

«Приток иностранного капитала в Европу оставался стабильным в квартальном сравнении и был в основном обусловлен американскими инвесторами. Однако лишь малая часть этих потоков пойдет непосредственно в Чехию. Внутренний капитал по-прежнему будет стоять за большинством внутренних транзакций», — сказал Витезслав Долежал, глава инвестиционного отдела CBRE.

Чешские инвесторы, например, группа ZDR Investments, ориентированная на инвестиции в торговые парки, были активны в течение всего года.

Долговечные склады

Склады и современные производственные цеха также считаются одними из самых долговечных частей коммерческой недвижимости. Однако даже в этом сегменте инвесторы видят признаки охлаждения.

«На рынке мы уже наблюдаем небольшое снижение рыночных оценок новых возможностей приобретения. Цены должны как-то отражать более высокую стоимость собственного вложенного капитала и особенно заемного финансирования», — отметил Павел Драбина, исполнительный директор фонда «Индустриальный лизинг Джет» группы «Джет Инвестмент».

Несмотря на неблагоприятные рыночные условия, чешские и словацкие банки по-прежнему сохраняют самую низкую маржу в Центральной и Восточной Европе при финансировании крупных сделок с недвижимостью, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой KPMG. Тем не менее, даже чешские банкиры немного увеличили свою маржу.

«Наибольшее влияние на новые девелоперские проекты оказывает общая текущая экономическая ситуация, связанная с двузначной инфляцией, ростом процентных расходов, снижением показателей экономики и, прежде всего, значительной неопределенностью. Поэтому их инициирование или реализация очень часто откладывается. Исключение составляют логистические проекты», — резюмировал Павел Климент, партнер, отвечающий за сектор недвижимости KPMG в Чехии.

В то время как недвижимость премиум-класса в хороших местах, возможно, не так уж плоха, старые объекты будут находиться под гораздо большим давлением.

«Самые большие риски перед необходимыми вложениями в теплоизоляцию и отопление несут старые производственные помещения, потому что их арендаторы переезжают в более комфортные помещения. Я вижу фундаментальное влияние текущей ситуации на строящиеся жилые проекты, где расходятся текущие цены на строительные материалы, дорогие кредиты и отсутствие ранее очень сильной группы покупателей через ипотеку», — добавил Ян Господарж из Hospodar Investment.

Источник: .seznamzpravy.cz

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