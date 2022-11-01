Наступает лучший год для покупки квартиры в Чехии, но этот шанс продлится недолго

Как в этом году упали цены на квартиры и количество проданных ипотечных кредитов? В следующем году недвижимость продолжит дешеветь, говорит ипотечный эксперт Либор Остатек в подкасте Ve vatě.

В то время как продажи недвижимости в прошлом году побили рекорды, этим летом, похоже, наблюдается спад. Цены на квартиры, наконец, начали падать. В этом году продавцы предлагают их в среднем на 7% дешевле, чем в прошлом году, говорит Либор Остатек.

По словам эксперта, в этом году с покупкой квартиры стоило подождать, но в следующем году на рынке появится много интересных объектов.

«Стоит следить за рынком и использовать возможность, которая появится в следующем году. Следующий год станет одной из самых интересных возможностей за последнее десятилетие», — считает Либор Остатек, который занимается мониторингом рынка жилья в течение 30 лет, а сейчас работает в Broker Trust и Golem Finance.

Однако окно для падения цен на квартиры может оставаться открытым недолго, предупреждает Остек. «Если вам нужно обеспечить себя жильем, то возможности в 2023 году будут значительно лучше, чем в этом году. Но ждать, пока станет еще лучше, не стоит. Рынок ужасно волатилен во всем. Он может относительно быстро оживиться, и в долгосрочной перспективе цены на недвижимость снова вырастут», — отмечает он.

Год назад средняя ипотека в размере трех миллионов крон на 30 лет финансировалась в среднем под 2,5%, ежемесячный взнос составлял около 12 000 крон. Теперь тот же ипотечный кредит банки рефинансируют с процентной ставкой 6,3%, что увеличило ежемесячную выплату по кредиту до 19 000 крон.

Остальные считают, что в 2023 году процентные ставки будут медленно снижаться, что должно сделать ипотеку дешевле. «Если ставки по ипотечным кредитам упадут с сегодняшних 6,3% до 5,3%, и в то же время я получу недвижимость со скидкой 20%, в тот момент я верну около 13 500 крон с погашением», — подсчитал Остатек.

«Конечно, это не значит, что каждая семья может позволить себе купить квартиру. И это не значит, что застройщик будет хотеть удешевлять новые квартиры, но вы можете получить такие преимущества, как оборудованная кухня или гараж», — оценивает Остатек. В следующем году наименьшие шансы на скидку будут у участков под качественную застройку.

Какова скидка продавца в следующем году? Одно дело — цены предложений, которые серверы недвижимости выводят в «витринах», а другое — цена, по которой покупатель реально покупает квартиру. Снижение уже видно в ценах предложения, но не резкое.

«В конце этого года цены предложения снизятся примерно на 7%. От максимального значения в 4,7 млн крон, на котором держалась средняя цена квартир с января по май этого года, мы достигнем значения в 4,3 млн крон в конце года. Даже в реальных ценах будет сдвиг порядка 1%», — советует Остатек. За сколько были проданы квартиры из предложения этого года, станет известно позже.

Источник: seznamzpravy.cz

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