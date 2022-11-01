Цены на старые квартиры в Чехии упали на 25 процентов за год

Цены на квартиры, в основном старые до реконструкции, менее чем за год упали в среднем на 25%. Дешевеют и незатепленные семейные и загородные дома, которые подорожали в 2020 и 2021 годах во время карантина.

«Скидка на семейные дома при продаже составляет обычно около полмиллиона крон, на квартиры — около 350 000 крон. Тем не менее, иногда снижение цены предложения было более чем на миллион крон», — заявил пресс-секретарь сервера Bezrealitky.cz Франтишек Брож.

Из общего количества 3800 предлагаемых объектов всех видов четверть со скидкой у этой компании. Цены на квартиры падают больше всего в панельных домах (до реконструкции), согласно текущему сравнению RE/MAX.

Например, квартира 3+1 на улице Швермова в Брно была продана в октябре 2021 года за 6,3 миллиона крон (т.е. примерно 87 тысяч за квадратный метр). В октябре 2022 года квартира сопоставимой площади и состояния на улице Украинской была продана за 4,36 миллиона крон (69 тысяч за квадратный метр).

По данным RE/MAX, квартиры в пражских районах Ходов и Гайе были проданы в третьем квартале прошлого года со средней скидкой 17% по сравнению с объявленной ценой. Сейчас скидки на старые квартиры от цены предложения уже превышают 20%. Причина – снижение количества покупателей.

«Количество проданных квартир сократилось на четверть с марта прошлого года, а семейных домов — более чем на 30% по сравнению с декабрем 2021 года», — подытожила состояние рынка в конце риелтор Дагмар Мичикова из RE/MAX Delux. Она подтвердила, что семейные дома продаются со скидкой в ​​среднем на полмиллиона крон.

В некоторых предложениях рядом с ценниками появляются пометки «после скидки» или «цена договорная». Однако некоторые брокеры не предоставляют скидку напрямую. Вместо этого они временно отзывают предложение, а затем снова рекламируют его с новыми фотографиями, уже по более низкой цене.

Сегодня на скидки реагируют в основном покупатели с наличными деньгами. Цены на жилье падают в основном из-за того, что ставки по ипотечным кредитам колеблются в районе 6%-7%, что более чем в три раза превышает их самый низкий уровень, и все большее число людей не могут позволить себе взять такой кредит.

Эксперты по недвижимости ожидают, что как только цены на энергоносители стабилизируются, а ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться до 5%, спрос на недвижимость снова возрастет, и скидки прекратятся. Однако вряд ли этого можно ожидать в ближайшем будущем.

«Заинтересованные приходят, да. Коттедж находится в красивой сельской местности, менее чем в часе езды от центра Праги. Но требует реконструкции. Но когда контракты с брокерами закончатся, я сниму предложение. Я подожду», — говорит владелец коттеджа в поселке Велка Лечице с небольшим участком земли. Он предлагает дом на продажу за 3,5 миллиона крон.

Цены не снижаются на горных курортах. Здесь тоже зависит начальная установка цены. В декабре в Крушноморском селе Пернинк, рядом с горнолыжным склоном, на аукционе был выставлен благоустроенный коттедж с участком в 700 метров за 4,5 миллиона крон. За него боролись одиннадцать участников торгов, и он был продан на 600 000 крон выше начальной цены. Продажа длилась месяц.

Даже для покупателя получившаяся цена все же кажется выигрышной, ведь коттедж имеет два независимых крыла, в нем может разместиться около десятка постояльцев с ночевкой, а небольшие апартаменты на горных курортах предлагаются за 5 миллионов крон.

«Коттеджи в хорошем месте с возможностью круглогодичного проживания и, возможно, после хорошей реконструкции не будут снижаться в цене. Наоборот, скидки можно ожидать для зданий до реконструкции и в худших местах», — добавил Брож.

Источник: novinky.cz

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