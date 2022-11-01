Цены на старые квартиры в Чехии упали на 25% за год

Цены на квартиры, в основном старые и без ремонта, менее чем за год упали в среднем на 25%. Дешевеют и семейные и загородные дома без утепления, которые подорожали в 2020 и 2021 годах во время карантина.

«Скидка на дома при продаже составляет обычно около полумиллиона крон, на квартиры — около 350 000 крон. Тем не менее иногда снижение цены предложения превышало миллион крон», — рассказал пресс-секретарь сервера Bezrealitky.cz Франтишек Брож.

Из общего количества 3 800 предлагаемых объектов всех видов четверть выставлена со скидкой. Цены на квартиры падают больше всего в панельных домах без ремонта, утверждает анализ компании RE/MAX.

Например, квартира 3+1 на улице Швермова в Брно была продана в октябре 2021 года за 6,3 млн крон (то есть примерно за 87 000 за квадратный метр). В октябре 2022 года квартира сопоставимой площади и состояния на улице Украинской была продана за 4,36 млн крон (69 000 за квадратный метр).

По данным RE/MAX, квартиры в пражских районах Ходов и Гайе продавались в третьем квартале прошлого года со средней скидкой 17% по сравнению с объявленной ценой. Сейчас скидки на старые квартиры от цены предложения уже превышают 20%. Причина – снижение количества покупателей.

«Количество проданных квартир сократилось на четверть с марта прошлого года, а частных домов — более чем на 30% по сравнению с декабрем 2021 года», — описала состояние рынка риелтор Дагмар Мичикова из RE/MAX Delux. Она подтвердила, что частные дома продаются со скидкой в ​​среднем на полмиллиона крон.

В некоторых предложениях рядом с ценой появляются пометки «после скидки» или «цена договорная». Однако некоторые брокеры не предоставляют скидку напрямую. Вместо этого они временно отзывают предложение, а затем снова выставляют его с новыми фотографиями уже по более низкой цене.

Сегодня на скидки реагируют в основном покупатели с наличными деньгами. Цены на жилье падают в основном из-за того, что ставки по ипотечным кредитам колеблются в районе 6–7%, что более чем в три раза превышает их минимальный уровень, и все большее число людей не могут позволить себе взять такой кредит.

Эксперты по недвижимости ожидают, что как только цены на энергоносители стабилизируются, а ставки по ипотечным кредитам снизятся до 5%, спрос на недвижимость снова возрастет и скидки прекратятся. Однако вряд ли этого можно ожидать в ближайшем будущем.

«Люди интересуются, да. Коттедж находится в красивой сельской местности, менее чем в часе езды от центра Праги. Но требует реконструкции. Когда контракты с брокерами закончатся, я сниму предложение и подожду», — говорит владелец коттеджа в поселке Велка-Лечице с небольшим участком земли. Он предлагает дом на продажу за 3,5 млн крон.

На горных курортах цены не снижаются. В декабре в селе Пернинк в Крушных горах, рядом с горнолыжным склоном, на аукцион был выставлен благоустроенный коттедж с участком в 700 метров за 4,5 млн крон. За него боролись 11 участников торгов, и он был продан на 600 000 крон выше начальной цены. Продажа длилась месяц.

Для покупателя получившаяся цена все же кажется выигрышной, ведь коттедж имеет два независимых крыла, в нем может разместиться с ночевкой около 10 постояльцев, а небольшие апартаменты на горных курортах предлагаются за 5 млн крон.

«Коттеджи в хорошем месте с возможностью круглогодичного проживания и после хорошего ремонта не будут дешеветь. Наоборот, скидки можно ожидать для зданий без ремонта и в худших местах», — добавил пресс-секретарь Bezrealitky.cz.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день