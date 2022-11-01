Канада решает проблему, которая есть и в Чехии: иностранцам запретили на два года покупать недвижимость

​Ограничение на покупку недвижимости в Канаде призвано помочь решить проблему низкой доступности жилья в стране. Запрет не распространяется на всех иностранцев, правительство Канады объявило несколько исключений.

В Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку недвижимости для иностранцев. Цель регулирования — переломить ситуацию на одном из самых недоступных рынков жилья в мире. В декабре средняя стоимость домов в Канаде колебалась около отметки в 860 000 канадских долларов (около 14 млн крон). По сравнению с прошлым годом она снизилась на 12%, но по-прежнему примерно в десять раз больше среднего годового дохода канадской семьи.

По состоянию на 1 января постановление запрещает лицам без канадского гражданства или вида на жительство покупать жилую недвижимость в стране и налагает штраф в размере 10 000 канадских долларов на тех, кто его нарушает. Однако критики говорят, что не совсем понятно, какое конкретно влияние запрет окажет на рынок жилья, пишет BBC.

В конце декабря — за 11 дней до вступления запрета в силу — правительство Канады объявило о некоторых исключениях, в том числе для иностранных студентов, находящихся в стране не менее пяти лет, или для тех, кто имеет временное разрешение на работу.

Министр жилищного строительства Ахмед Хуссен заявил, что цель запрета — заставить покупателей смотреть на дома в первую очередь как на место для жизни, а не как на товар. «Мы принимаем меры для обеспечения того, чтобы жилье принадлежало канадцам на благо всех, кто живет в этой стране», — сказал он.

Согласно национальной статистике, иностранцы составляют почти 6% домовладельцев в Онтарио и Британской Колумбии, где цены на жилье самые высокие. Средняя цена дома в двух крупнейших городах Канады — Торонто и Ванкувере — превысила отметку в 1 млн канадских долларов, что ставит их в десятку самых недоступных городов мира.

Хотя цены на жилье в Канаде несколько снизились в 2022 году, они все еще остаются намного выше, чем десять лет назад. В прошлом году они выросли на 48% по сравнению с 2013 годом. Средний доход канадских домохозяйств с трудом поспевает за ростом цен на жилье: после уплаты налогов он вырос на 9,8% с 2015 по 2020 год.

По данным Statista, компании, которая анализирует цены на жилье по отношению к доходам, рынок недвижимости Канады является одним из самых недоступных в мире. Ситуация там хуже, чем в Новой Зеландии, Великобритании и США.

Стоит отметить, что Чехия возглавляет этот глобальный антирейтинг вместе с Нидерландами. В этих странах после 2015 года цены на жилье выросли больше всего по сравнению с доходами.

Столкнувшись с кризисом доступности жилья, Австралия и Новая Зеландия приняли аналогичный закон о запрете покупки жилья иностранцами в 2018 году. Однако из-за влияния инфляции цены на жилье продолжили расти.

Источник: seznamzpravy.cz

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