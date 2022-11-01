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Чехи решили, что содержать дачу или загородный дом дорого и стали быстро избавляться от такой недвижимости: цены падают

Чехи решили, что содержать дачу или загородный дом дорого и стали быстро избавляться от такой недвижимости: цены падают

Партнер рубрики:
Kochy
05 января
16:50
339
Чехи активно инвестировали в покупку загородных домов и дач во время пандемии. Теперь все меняется. В этом году к стандартному предложению добавятся тысячи объектов недвижимости для отдыха. Для большинства загородных домов и дач цена снизится.

Чехи решили, что содержать дачу или загородный дом дорого и стали быстро избавляться от такой недвижимости: цены падают

Владельцы начинают избавляться от них по экономическим причинам после периода рекордного интереса во время пандемии коронавируса.

«С третьего квартала мы уже наблюдаем, что люди начинают продавать лишнюю недвижимость, то есть загородные дома и дачи. Они купили их еще во времена ковида для отдыха, а теперь считают, что их сложно обслуживать. Кроме того, рост цен на энергоносители отражается на решениях собственников», — говорит Ян Мартина, региональный директор M&M Reality.

Более того, для владельцев во времена экономической нестабильности эти объекты после продажи становятся способом получения дополнительных денежных средств, например, для покупки другого имущества или общего ведения домашнего хозяйства.

«Максимальное количество предлагаемых объектов, вероятно, будет доступно весной этого года», — оценивает эксперт по недвижимости Хендрик Мейер, директор EHS.

По словам Мейера, именно в случае рекреационной недвижимости, цены на которую обычно нестабильны, можно ожидать одного из самых больших годовых падений цен на отдельные типы недвижимости. Ведь некоторая турбулентность цен проявилась во время пандемии, когда из-за рекордного интереса цены на некоторые объекты взлетели на сотни процентов.

Роберт Ханзл, генеральный директор Next Reality, также ожидает относительно высоких ценовых колебаний. По его словам, снижение произойдет прежде всего в отношении старых дачных домов, которые предназначены для сезонного использования, а также домов, нуждающихся в реконструкции.

«Здесь цена может упасть на десятки процентов», — говорит Ханцл.

Текущие данные портала недвижимости Sreality также показывают, что рост цен на недвижимость для отдыха останавливается, а в некоторых случаях даже снижается.

«Средние и медианные цены начинают падать. Но падение очень постепенное. В настоящее время мы больше ориентируемся на цены начала этого года и все еще движемся к долгосрочному максимуму. Средняя цена коттеджей и коттеджей в Чехии снизилась на 500 крон за м2 по сравнению с предыдущим месяцем и в настоящее время составляет 37 500 крон за квадратный метр», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.

И хотя увеличение количества предлагаемых объектов, скорее всего, приведет к падению цен, как прогнозируют эксперты по недвижимости, для таких объектов решающую роль в плане сроков будут играть их расположение, техническое состояние и оснащение, а также расходы на содержание.

Аренда — решение для смелых

«Можно предположить, что коттеджи и дома в туристических местах, таких как Крконоше, Шумава или Слапы, сохранят свою ценность, и в целом там, где владельцы могут использовать их в коммерческих целях. Владельцам недвижимости, которую можно сдавать в аренду круглый год, не нужно спешить с продажей и снижением цены», — объясняет Ян Хруби, генеральный директор RE/MAX.

По словам Хендрика Мейера, директора EHS, сдача в аренду этих объектов недвижимости может быть еще одной альтернативой для ряда владельцев, помимо самой продажи, которая поможет им преодолеть кризисные годы, не избавляясь от своей собственности. И они сделают ставку на то, что их стоимость снова вырастет через несколько лет.

«Особенно в небольших городах и селах может развиться тренд в отношении домов, сдаваемых в долгосрочную аренду. То есть при условии, что они обеспечивают круглогодичное проживание и достаточный комфорт для арендаторов», — добавляет Мейер.

На дальнейшее развитие с точки зрения интереса к дачам и дачам в основном будут влиять уровень инфляции, цены на строительные работы и ремонт и показатели самой экономики.

Источник: seznamzpravy.cz

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