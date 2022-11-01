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Рынок недвижимости
Спрос на недвижимость в Чехии низкий из-за дорогой ипотеки: на рынке появились субсидированные кредиты

Спрос на недвижимость в Чехии низкий из-за дорогой ипотеки: на рынке появились субсидированные кредиты

Партнер рубрики:
Kochy
07 января
10:39
231
​По мнению аналитиков, цены на недвижимость в этом году в Чехии будут стагнировать, некоторые даже верят в их снижение. Это связано со снижением спроса на покупку квартир и домов из-за дорогой ипотеки. В то же время прошлой осенью строек было немного меньше, чем годом ранее. Тем не менее, ряд проектов был завершен, особенно семейные дома, а также квартиры. Некоторые строительные компании и застройщики стали предлагать субсидированные жилищные кредиты.

Спрос на недвижимость в Чехии низкий из-за дорогой ипотеки: на рынке появились субсидированные кредиты

В 2022 году строилось меньше. Тем не менее, после периода пандемии удалось сдать на треть квартир больше. Однако уже несколько месяцев подряд количество выданных разрешений на строительство снижается, а количество начатых строек растет очень медленно.

В настоящее время в Тршешти на Высочине строятся пятьдесят квартир меньшего размера, на которые есть значительный интерес. В селе также достраивают жилье для семей – но оно продается медленнее из-за более высокой цены и дорогой ипотеки. 

«Рынок недвижимости значительно меньше, чем был год или два назад. Таким образом, мы удовлетворяем 50% спроса», — сказала генеральный директор Starkon Вероника Коларжова.

Пять из девяти таунхаусов в Тршеште уже проданы. Компания хочет одобрить их в течение месяца. «Цена здесь составляет шесть миллионов крон», — сообщила брокер Starkon Павла Семрадова.

Более старая квартира 3+1 в пражском районе Стржижков теперь предлагается за аналогичную сумму. «Цена, которую представляет себе хозяин, — шесть миллионов триста девяносто тысяч. На первый взгляд, я должен сказать, что это договорная цена. Полтора года назад эту квартиру можно было продать примерно за семь миллионов», — прокомментировал Карел Губачек, маклер по недвижимости из Century 21 Premium. По словам Губачека, сегодня на продажу квартиры уходит много времени, иногда даже полгода.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке жилья в столице некоторые люди предпочитают покупать квартиры в других местах – например, Карел Клима решил купить квартиру в Литомышле. Он хоть и уедет из Праги, но получит стометровую квартиру в новостройке по более низкой цене, чем квартира без ремонта в мегаполисе.

«У меня ставка 5,33% с пятилетней фиксацией. (…) Квартира была последней, поэтому нужно было действовать очень быстро», — говорит Клима. Он подписал контракт в сентябре и говорит, что не жалеет. Сейчас ставки по ипотечным кредитам составляют около шести процентов.

Рост цен также отражается в статистике ипотечных банков. За последние два года цена на недвижимость выросла почти вдвое. Однако в этом году рост цен может остановиться, однако из-за высоких ставок интереса к ипотеке все равно будет относительно мало.

Всего пять лет назад примерно три четверти клиентов покупали жилье в ипотеку, сейчас это несколько процентов. У некоторых девелоперов и строительных компаний продажи в последние месяцы почти прекратились. Поэтому они предложили помочь клиентам погасить ипотеку.

Например, энергосберегающий дом в Мальчице-у-Писек без земли стоит около 7 миллионов крон. Покупатель может взять классическую ипотеку с тем, что строительная компания будет субсидировать текущую процентную ставку, чтобы он платил меньше 3%.

«Мы предполагаем, что клиенты ждут лучшего будущего, и с помощью этой субсидии компания поможет им пережить худшие времена. Сейчас мы начинаем проект, и 10 клиентов уже заинтересовались», — сказала финансовый консультант Владимира Коближкова.

Точно так же они привлекают клиентов и в Central Group. Клиенты платят за резервацию квартиры, которая будет готова к заселению через два года. «Если нам не удастся договориться с клиентом о процентной ставке в размере 2,99%, мы гарантируем, что будем поддерживать эту ставку в течение первых трех лет. Около 30% клиентов уже воспользовались им», — пояснила исполнительный директор Central Group Микаэла Томашкова.

По мнению экспертов, люди всегда должны хорошо просчитывать все варианты. «Предложение гарантированной ипотеки является альтернативой, но если лучше проанализировать, может быть целесообразно принять другое предложение, где есть другая выгода», — сказал эксперт по ипотеке Broker Trust и Golem Finance Либор Остатек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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