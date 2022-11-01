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Большинство чехов не устраивает аренда жилья, они предпочитают жить в своем доме или квартире

Большинство чехов не устраивает аренда жилья, они предпочитают жить в своем доме или квартире

Партнер рубрики:
Kochy
09 января
15:30
148
Купить собственное жилье или выбрать беззаботную жизнь в арендованной квартире или доме? Чехи точно знают ответ на этот вопрос. Опрос RE/MAX Europe Housing Trends Report 2022, проведенный в конце прошлого лета в 22 странах Европы, подтвердил, что в Чешской Республике предпочтение отдается жилью, которое принадлежит собственнику.

Большинство чехов не устраивает аренда жилья, они предпочитают жить в своем доме или квартире

Сегодня в собственных квартирах проживает почти 72% населения Чехии, что на 10% больше, чем в среднем по странам Евросоюза. В то же время Венгрия имеет самую высокую долю собственного жилья в Европе — более 80%, за ней следуют Болгария, Румыния, Словения, Греция, Испания и Италия, где более 70% населения проживает в собственном жилье. Напротив, в Швейцарии, где только 37% населения владеют собственным жильем, и в Германии, где 41% населения живет в собственном доме, самая низкая доля собственного жилья в европейских странах. Более половины населения владеет собственной жилой недвижимостью в Англии, Финляндии, Франции, Уэльсе или Израиле.

«Высокая доля частного жилья в Чехии неудивительна, так как отражает ситуацию предыдущего десятилетия, когда дешевая ипотека и растущая покупательная способность позволяли легко покупать дома и квартиры. Стоимость владения жильем уже давно дешевле, чем стоимость аренды. В этом году ситуация существенно изменилась, так как цены на недвижимость в нашей стране достигли рекордных отметок. Кроме того, ситуацию усугубляла высокая инфляция, которая вызвала рост процентных ставок по ипотечным кредитам и что в сочетании с ограничениями на предоставление жилищных кредитов со стороны ЧНБ вынуждало некоторых заинтересованных лиц арендовать квартиры вместо их покупки», — поясняет Ян Хруби, генеральный директор RE/MAX CR.

Он добавляет: «Результаты европейского опроса показывают, что самая низкая доля владения приходится на такие страны, как Швейцария или Германия, где цены на недвижимость уже давно самые высокие и где аренда является традиционной практикой. форма жилья с четкими правилами. Мы верим, что в ближайшие годы мы увидим значительный рост числа людей, проживающих в арендованном жилье в Чехии».

Собственное жилье в Европе

Несмотря на рост стоимости жизни и предсказания более трудных времен в Европе, исследование RE/MAX показывает рост интереса к покупке недвижимости. По сравнению с предыдущим годом, в этом году он увеличился более чем на треть. Опрос зафиксировал наиболее заметный рост интереса к покупке недвижимости в Португалии (+40%), Финляндии (+36%), Болгарии (+35%) и Румынии (+30%). С другой стороны, есть такие страны, как Польша, Австрия, Германия или Чехия, где намерение приобрести недвижимость осталось на том же уровне по сравнению с предыдущим годом или даже стало менее интенсивным.

Стоит отметить разницу в интересе к жизни в другой стране. Переезд за границу по-прежнему привлекателен для многих европейцев – четверть респондентов цитируемого опроса активно рассматривают возможность покупки недвижимости за границей. Однако различия существенны – в Чехии 78% респондентов не выбрали бы переезд в другую страну, тогда как на Мальте 55% респондентов стремятся переехать за границу.

Источник: remspace.cz



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