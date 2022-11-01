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Рынок недвижимости
Прага может позавидовать Брно. Цены на новостройки там идут против тренда

Прага может позавидовать Брно. Цены на новостройки там идут против тренда

Партнер рубрики:
Kochy
11 января
13:31
347
После спада в строительстве многие эксперты предсказывали рост цен на новостройки в Чехии. Однако моравский мегаполис идет против тренда. Согласно анализу, цены на предлагаемые там новостройки начинают падать.

Прага может позавидовать Брно. Цены на новостройки там идут против тренда

Большинство экспертов по недвижимости в прошлом году предсказывали, что цены на старые квартиры снизятся из-за дорогих ипотечных кредитов и их плохой доступности. В случае с новостройками эксперты были более осторожны. По их словам, цены должны были немного вырасти или остаться на прежнем уровне.

Однако рынок новых квартир в Брно показывает, что и здесь цены могут упасть, хотя и незначительно.

Из данных компании Trikaya, которая давно следит за развитием рынка моравского мегаполиса, следует, что средняя цена предложения квадратного метра жилой площади постепенно снижается. Например, в декабре было зафиксировано месячное падение на 1 200 крон, что составляет меньше 1%.

Уже в предыдущие месяцы было видно, что цены достигли пика и стали стагнировать. В то время как в годовом исчислении цены все еще растут, в месячном исчислении они уже снизились. В 2021 году квадратный метр стоил чуть больше 100 000 крон за квадратный метр, а в прошлом году цена превышала 125 000 крон.

«2022 год изменил курс развития средней цены на квартиры в новостройках в Брно. Тенденция роста, начавшаяся в 2016 году, достигла пика в первой половине 2022 года. С 55 600 крон за квадратный метр средняя цена за шесть лет выросла до 127 200 крон. Но с третьего квартала 2022 года цена начала понемногу падать», — подтверждает исполнительный директор и председатель правления Trikaya Далибор Ламка.

Однако спад распространяется не на все виды нового строительства. «Менее энергоемкие объекты и те, которые расположены в востребованных местах, выдерживают давление падения цен лучше, чем нетиповые квартиры или квартиры с классом энергоэффективности С и хуже», — добавляет Ламка.

За ценовыми скачками, которых никто не ожидал еще два года назад, когда одну квартиру часто ждали сразу несколько заинтересованных лиц, стоит резкое охлаждение спроса и замедление продаж.

Всего в прошлом году в Брно было продано 618 новых квартир, то есть примерно половина от количества 2021 года. Интересно, что пражский рынок также испытал почти столь же значительное падение.

«К концу года мы достигнем примерно 3 000 проданных единиц на пражском рынке, то есть будет снижение более чем наполовину по сравнению с прошлым годом. Замедление действительно очень значительное», — сказал ранее в интервью Seznam Zprávy генеральный директор Skanska Residential Петр Михалек.

Источник: seznamzpravy.cz

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