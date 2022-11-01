Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Охлаждение на рынке жилья в Чехии: за год объем кредитов сократился более чем вдвое, до 217 млрд крон

Охлаждение на рынке жилья в Чехии: за год объем кредитов сократился более чем вдвое, до 217 млрд крон

Партнер рубрики:
Kochy
12 января
19:10
306
​В прошлом году банки и строительные общества в Чехии предоставили жилищные кредиты на общую сумму около 217 млрд крон, что составляет 40% от общего объема 2021 года, который был чрезвычайно успешным с точки зрения жилищного кредитования. Таким образом, рынок возвращается к уровню лет, предшествовавших экстремальному росту.

Охлаждение на рынке жилья в Чехии: за год объем кредитов сократился более чем вдвое, до 217 млрд крон

По ожиданиям экспертов, итоги прошлого года были отмечены значительным ростом ипотечных ставок, инфляцией и ужесточением условий предоставления ипотечных кредитов со стороны Чешского национального банка (ЧНБ).

Объем ипотечных кредитов, выданных в прошлом году, достиг 163 млрд крон, что составляет примерно 38% прошлогоднего объема выданных ипотечных кредитов. Объем кредитов строительных обществ составил 54 млрд крон, что составляет 50% прошлогоднего объема. В общей сложности люди заняли 217 млрд крон для финансирования жилья, что составляет 40% от объема чрезвычайно успешного 2021 года, когда в Чехии было оформлено жилищных кредитов на общую сумму 537 млрд крон.

«2022 год ознаменовался значительным охлаждением рынка жилья. Период крайне низких ставок и бурного роста цен на недвижимость закончился. Общая экономическая ситуация в совокупности с регулятивными мерами ЧНБ привела к замедлению рынка. Мы ожидаем аналогичного развития и в 2023 году», — сказал Мартин Вашек, генеральный директор Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna.

За последний год также снизилась средняя сумма ипотечного кредита. Если в первом квартале 2022 года средний размер составлял 3 221 010 крон, то в четвертом квартале уже на полмиллиона крон меньше — 2 760 000 крон. Средняя сумма ипотеки в 2022 году составила 2,98 млн крон.

Самые крупные ипотечные кредиты выдаются в Праге и Среднечешском крае, где средняя сумма составляет 3,55 млн крон, далее следует Южно-Моравский край (3,16 млн крон). В других регионах люди занимают в среднем менее 3 млн крон.

Энергосберегающее жилье в моде

В прошлом году на рынке недвижимости произошло значительное похолодание, особенно во второй половине года. Спрос на покупку домов и квартир упал, спрос на рекреационную недвижимость остановился.

Это отразилось в существенном замедлении роста цен на недвижимость. По мнению экспертов, исключением является земля, где рост цен хоть и замедлился, но спрос не уменьшился.

«Негативное влияние на рынок оказали, в частности, высокие ставки по ипотечным кредитам. Это выразилось в снижении спроса на квартиры и замедлении роста их цен. Что касается домов, спрос сместился в сторону небольших и более дешевых домов с возможностью отопления твердым топливом или в сторону новых энергосберегающих семейных домов», — добавил Вашек.

Значительный рост цен на энергоносители, который существенно повлиял и продолжает влиять на бюджеты многих чешских домохозяйств, привел к увеличению спроса на энергосберегающее жилье. Это также нашло отражение в интересе к благоприятным финансовым продуктам, поддерживающим устойчивое жилье. 

«Интерес к энергосберегающему жилью имеет тенденцию роста. Это отражается на спросе как на указанный вид недвижимости, так и на соответствующие финансовые продукты. В 2022 году группа ČSOB предоставила 2 161 ипотечный кредит на такие объекты, что на 12% больше, чем в предыдущем году», — добавил Вашек.

Стабилизация в 2023 году

По оценке экспертов Группы ČSOB, в этом году стабилизация рынка продолжится. По их мнению, инфляция, вероятно, достигла своего пика и ее темпы будут постепенно снижаться. Кроме того, можно ожидать стагнации процентных ставок по ипотечным кредитам. По объему выданных ипотечных кредитов аналитики прогнозируют такую же ситуацию, как в 2022 году.

Эксперты также ожидают дальнейшего восстановления в сегменте строительных сберегательных касс, где к прочным традициям продукта добавятся интересные процентные ставки, что будет мотивировать потенциальных вкладчиков. Также будут интересны ссуды от строительных обществ, которые люди используют в основном для финансирования реконструкции своих домов.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
11 января
13:31
1298
Рынок недвижимости
Прага может позавидовать Брно. Цены на новостройки там идут против тренда
Assets
09 января
15:30
891
Рынок недвижимости
Большинство чехов не устраивает аренда жилья, они предпочитают жить в собственном доме или квартире
Assets
08 января
11:40
8511
Рынок недвижимости
Costa Plana: На чешский рынок недвижимости выходит новый девелоперский проект. Почему стоит обратить на него внимание?
Assets
07 января
16:30
3124
Рынок недвижимости
Чешский девелопер: в следующем году на рынке Чехии появится наименьшее количество квартир в истории. И цены снова вырастут
Последние новости:
Assets
12 января
19:44
544
Общество
Суд оставил в силе приговор матери десятерых детей: у нее был ковид и она не соблюдала карантин
Assets
12 января
17:07
940
Общество
ФОТО: Открылся новый центр помощи беженцам в Праге. Что там можно получить?
Assets
12 января
14:28
2739
Общество
Стали известны подробности продления визы временной защиты для беженцев в Чехии
Assets
12 января
14:11
803
Общество
ВИДЕО: «Следуйте за тем убегающим парнем!». Пражский полицейский остановил случайное авто, чтобы поймать преступника
Assets
12 января
16:09
524
Политика
Мэр Гржиб посетил пострадавший Киев и встретился с Кличко
Assets
12 января
13:27
826
Общество
В Праге мужчина попал под трамвай, из-под которого его потом доставали пожарные
Assets
12 января
12:48
516
Общество
ЧП на шахте в Чехии: один погибший и несколько раненых
Assets
12 января
12:37
524
Общество
В эти выходные станция метро «Флоренц» будет закрыта — ремонтируют полок. Как объезжать?
Assets
12 января
12:20
1297
Общество
В Чехии женщина на трассе хотела помочь участникам аварии — ее насмерть сбила машина
Assets
12 января
09:38
1229
Общество
Я выпил пол-литра рома и столько же водки, признался водитель автобуса в Чехии, который перевозил 20 пассажиров


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес