Ставки по ипотеке в Чехии выросли до 6%

Процентная ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам в Чешской Республике выросла до 5,98% в декабре, в ноябре этот показатель составлял 5,96%. Средний показатель является одним из самых высоких за последние 20 лет. В прошлом году банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 197 млрд крон, что на 64% меньше, чем в прошлом году.

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации (ЧБА) Hypomonitor.

«Как и ожидалось, конец прошлого года не принес значительного улучшения активности на ипотечном рынке. Объемы выданных ипотечных кредитов в последние месяцы 2022 года были самыми слабыми с начала 2014 года, а количество выданных ипотечных кредитов — даже за последние 20 лет. Учитывая, что большинство факторов, обуславливающих слабый спрос, сохраняются, мы не можем ожидать существенного поворота к лучшему в ближайшем будущем», — сказал Якуб Зайдлер, главный экономист ЧБА.

По данным Hypomonitor, в декабре 2022 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 7,8 млрд крон. Показатель рос третий месяц подряд, но все же только в процентных единицах. В годовом исчислении снижение сохранилось, сократившись до 82% в декабре с 84% в ноябре. Объем вновь выданных ипотечных кредитов без учета рефинансирования достиг в декабре 6,62 млрд крон по сравнению с 6,3 млрд крон в ноябре. Количество вновь выданных ипотечных кредитов увеличилось с 2 180 до 2 285, что все еще очень мало в контексте предыдущих лет.

Hypomonitor показывает, что в 2022 году банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на сумму 197 млрд крон, из которых новые кредиты без рефинансирования составили 162 млрд крон. В годовом исчислении это снижение на 64% по всем ипотечным кредитам и на 57% по фактическому объему выданных новых кредитов.

Предлагаемые ставки по ипотеке чаще всего находятся в диапазоне от 6 до 7%, однако их средний уровень в последние месяцы, как правило, остается чуть выше 6%.

«Ипотечные ставки, похоже, достигли своего пика. Однако клиенты не готовы платить такие большие суммы. Об этом свидетельствует и большой разброс между ставками предложения и ставками по фактически выданным ипотечным кредитам в последние месяцы, когда проявляется индивидуальная ценовая политика банков», — сказала Михаэла Бубеникова, директор отдела ипотечного финансирования Banka Creditas.

«Учитывая прогноз ЧНБ по базовой ставке, более заметного снижения ипотечных ставок можно ожидать только во второй половине этого года», — добавила она.

Средний размер ипотечного кредита в декабре оставался немного ниже 2,9 млн крон — показателя конца 2020 года. В связи с ужесточением правил ЧНБ и высокими процентными ставками, увеличивающими ежемесячные выплаты, некоторые домохозяйства были вынуждены уменьшить предполагаемую сумму ипотечного кредита.

Повышение ставок на один процентный пункт означает увеличение ежемесячных выплат на 1 500 крон при среднем размере кредита. По сравнению с двухпроцентной ставкой, которая была распространена на рынке в прежние годы, 6-процентная означает увеличение ежемесячного платежа по среднему ипотечному кредиту примерно на 6 000 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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